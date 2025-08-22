Ubisoft nous fait attendre depuis bien trop longtemps alors que tout le monde réclame haut et fort un retour de la licence Splinter Cell. On ne sait même plus où en sont les projets en cours tellement ils ont été malmenés. Remake, jeu VR… pour le moment, officiellement en tout cas, la licence est bien planquée. Les rumeurs, quant à elles, nous suggèrent qu’un nouveau jeu est en route, mais rien de plus. Toutefois, s’il ne revient pas en jeu vidéo pour le moment, Sam Fisher sortira tout de même de l’ombre très prochainement sur Netflix, et on a enfin un premier aperçu généreux.

Splinter Cell revient enfin... mais sur Netflix !

La série Splinter Cell Deathwatch, chapeautée par Derek Kolstad, scénariste de la franchise John Wick, arrivera très prochainement et compte bien dépoussiérer la licence. Une première bande-annonce ultra généreuse vient d’être dévoilée et ce que l’on voit vend franchement du rêve. On y retrouve un Sam Fisher vieillissant, ce qui situerait la série bien après les événements des jeux. Ce dernier est visiblement pris pour cible par des assassins, et finit par partir en mission pour faire le ménage. L’animation semble plus que honnête, mais c’est surtout l’ambiance qui paraît extrêmement bien retranscrite, même s’il devrait y avoir beaucoup plus d’action que dans les jeux. Quoi que, dans les derniers Splinter Cell, Sam Fisher se rapproche plus de John Wick que de l’agent qu’il était dans les premiers volets.

Côté casting vocal (en VA), c’est l’acteur Liev Schreiber (X-Men) qui prêtera sa voix à Sam Fisher, Kirby Howell-Baptiste (vu dans The Sandman) incarnera quant à elle l’agent Zinnia McKenna, une nouvelle tête qui débarque spécialement pour la série, tout comme Thunder qui sera quant à lui interprété par Joel Oulette. Enfin, Anna Grímsdóttir, personnage clé et cheffe d’opération de Sam Fisher, sera quant à elle jouée par Janet Varney (La Légende de Korra).

Si vous aussi ça vous a donné très faim, sachez qu’il ne faudra pas attendre bien longtemps pour pouvoir jeter un œil à la série complète. La saison 1 de Splinter Cell Deathwatch arrive en effet le 14 octobre sur Netflix.