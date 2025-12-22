À ce stade de l’année, on peut le dire : 2025 aura été une année de plus sans nouvelles du retour de Splinter Cell, dont le remake continue décidément de faire profil bas depuis son annonce. Pourtant, on le sait, les choses bougent du côté d’Ubisoft Toronto, qui a récemment annoncé le retour d’une ancienne figure emblématique entre ses murs pour œuvrer sur le projet. Mais en attendant de pouvoir en découvrir davantage à son sujet, l’heure est venue pour Sam Fisher de reprendre un peu de service… via une nouvelle collaboration.

Splinter Cell s’invite dans Ghosts of Tabor, un FPS en VR

En effet, après avoir eu droit à ses propres aventures dans Splinter Cell Deathwatch, la série Netflix diffusée en octobre dernier, le héros d’Ubisoft fait de nouveau l’objet d’un crossover avec Ghosts of Tabor, où il se retrouve au cœur d’un DLC disponible depuis le 17 décembre dernier. De quoi permettre aux joueurs de ce FPS en réalité virtuelle développé par Combat Waffle Studios d’entrer dans la peau de Sam Fisher, donc, avec la mise à disposition d’un certain nombre d’équipements directement inspirés de Splinter Cell.

« Cette collaboration ne se limite pas à l’ajout d’un personnage emblématique dans notre jeu », explique alors Scott Albright, fondateur du studio, sur LinkedIn. « Splinter Cell a défini toute une génération de gameplay tactique, et nous transposons cet héritage dans la VR. Il ne s’agit pas de suivre les tendances. Il s’agit de placer la barre plus haut en matière de performances VR. À chaque fois que nous nous associons à une grande licence, l’objectif est le même : prouver que la VR mérite le même niveau de contenu que le reste de l’industrie », assure-t-il.

Actuellement proposé au tarif de 11.76€ sur Steam, le pack Splinter Cell permet ainsi aux joueurs de Ghosts of Tabor d’obtenir de nouveaux éléments de création de personnage aux couleurs d’Échelon 3, ainsi que de nouvelles armes telles que le FN Five SeveN, le H&K MP7 et le couteau Karambit. Bien sûr, les lunettes de vision nocturne emblématiques de Sam Fisher sont également de la partie. Ghosts of Tabor, qui s’inspire de jeux comme Escape from Tarkov et DayZ en mêlant PvP, PvE et survie, est quant à lui affiché à 14.99€ jusqu’à début janvier sur Steam, Meta Quest et PS VR2.

Source : Combat Waffle Studios