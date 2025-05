Après plus de 10 ans d'existence, l'un des meilleurs jeux Splinter Cell jamais sortis à une belle surprise pour des millions de joueuses et joueurs.

Contrairement à la licence Assassin's Creed, Splinter Cell a bien du mal à revenir sur le devant de la scène. Si son remake semble toujours d'actualité, même si le flou règne quant à son véritable avancement, on ne peut pas en dire d'autre projets. Un jeu VR a déjà été annulé tandis que le film live-action Splinter Cell avec Tom Hardy a lui aussi été abandonné complètement, en raison de problèmes de script et de budget. Cependant, Sam le pêcheur reviendra bien à une date indéterminée avec la série animée SC Deathwatch en exclusivité sur Netflix. En attendant, une mise à jour surprise pour ce jeu très apprécié est disponible.

Splinter Cell de retour avec un cadeau pour les complétionistes

Splinter Cell Remake finira t-il par être annulé à son tour ? Pour l'instant, ce n'est pas sur la table. Dans un article daté du 10 octobre 2024, nos confrères d'Insider Gaming ont déclaré que le jeu était toujours en développement et que celui-ci progresse contrairement aux rumeurs qui ont pu circuler. Des sources ont laissé entendre qu'une sortie pourrait avoir lieu en 2026, mais Ubisoft n'a pas commenté ce bruit de couloir.

Si la saga a donc dû mal à se remettre sur les rails, une mise à jour inattendue pour l'un des meilleurs jeux, Splinter Cell Blacklist, a été publiée sur PC via Steam. Quoi de neuf après 12 ans ? Celles et ceux qui aiment poncer leurs titres de A à Z, et qui cherchent à obtenir tous les succès ou trophées, vont être servis.

« Nous avons le plaisir de vous annoncer que les succès Steam sont désormais disponibles pour Splinter Cell : Blacklist ! Pour information, les succès seront obtenus rétroactivement pour ceux déjà obtenuis dans votre jeu. Pour que la synchronisation ait lieu, vous devez lancer le jeu une fois. Une fois la synchronisation effectuée, les succès Ubisoft Connect précédemment débloqués le seront automatiquement sur Steam » peut-on lire sur la fiche du titre. Et pour avoir le 100% sur Splinter Cell Blacklist, Ubisoft a supprimé 19 succès qui étaient liés aux fonctionnalités en ligne.

Source : Steam.