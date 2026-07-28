Depuis sa sortie il y a un an déjà, la Nintendo Switch 2 a accueilli un certain nombre d’exclusivités. Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Pokemon Pokopia, Kirby Air Riders… Pourtant, certains n’en démordent pas, la console manquerait encore d’un véritable system-seller, du calibre d’un Super Mario Odyssey ou The Legend of Zelda: Breath of the Wild par exemple. Et contre toute attente, elle pourrait bien l’avoir trouvé avec Splatoon Raiders, qui surpasse aujourd’hui des hits comme The Last of Us, The Witcher 3: Wild Hunt ou encore Baldur’s Gate 3.

Splatoon Raiders est déjà mieux noté que certains gros jeux cultes

Disponible depuis le 23 juillet 2026, le dernier titre de Nintendo n’est pas forcément de ceux qui ont eu droit à la plus grande des campagnes marketing. Timidement dévoilé via l’application Nintendo Today l’année dernière, Splatoon Raiders n’a ensuite bénéficié que de quelques petits coups de projecteur ici et là de la part de la compagnie, qui semble avoir préféré mettre l’accent sur d’autres de ses sorties. Et pourtant, cela n’a pas empêché aux possesseurs de la Nintendo Switch 2 de répondre présent, et surtout d’apprécier cette expérience solo dans l’univers de la franchise.

Pour preuve, à l’heure où sont écrites ces lignes, Splatoon Raiders n’est ni plus ni moins que le septième jeu le mieux noté par le public sur Metacritic, où il affiche un score de 9.3 pour 846 avis laissés. Ce faisant, il égalise ainsi des titres comme Resident Evil Requiem, Silent Hill 2 ou encore Metal Gear Solid 3: Snake Eater, mais également l’extension Blood and Wine de The Witcher 3. Sans oublier, non plus, le fameux Disney Cory in the House, véritable OVNI dont nous avons déjà eu l’occasion de vous parler l’année dernière.

Le plus impressionnant, toutefois, reste que cela permet à Splatoon Raiders de se hisser en meilleure position que certains des jeux les plus cultes de l’histoire, parmi lesquels Metal Gear Solid, The Legend of Zelda: Majora’s Mask ou encore The Last of Us, tous notés 9.2 ; mais aussi The Witcher 3, Baldur’s Gate 3, The Legend of Zelda: Ocarina of Time et Resident Evil 4, notés 9.1 de leur côté. Ce qui, il faut le dire, reste quand même une prouesse à saluer de la part d’une exclusivité Nintendo Switch 2 sortie sans véritable coup d’éclat.

Classement Metacritic de Splatoon Raiders le 28 juillet 2026 / © Gameblog

La meilleure exclusivité de la Nintendo Switch 2 pour les joueurs

Bien sûr, rien ne dit que Splatoon Raiders parviendra à conserver une place aussi élevée dans le classement, les futures notes pouvant potentiellement lui en faire perdre quelques-unes… à moins qu’elles ne lui en fassent encore gagner. En attendant, il est toutefois clair que le titre semble davantage séduire les joueurs que la presse, qui lui a tout de même accordé un joli metascore de 81 pour 81 critiques enregistrées. À titre comparatif, voici ce qu’il en est pour les autres principales exclusivités de la Nintendo Switch 2 à ce jour :

Donkey Kong Bananza : 8.9 pour les joueurs / 81 pour la presse

Pokemon Pokopia : 8.7 pour les joueurs / 89 pour la presse

Kirby Air Riders : 8.6 pour les joueurs / 79 pour la presse

Star Fox : 8.2 pour les joueurs / 81 pour la presse

Yoshi and the Mysterious Book : 8.0 pour les joueurs / 80 pour la presse

Mario Tennis Fever : 7.5 pour les joueurs / 7.4 pour la presse

Mario Kart World : 7.0 pour les joueurs / 86 pour la presse

Source : Metacritic