Splatoon 3, l’un des jeux multijoueur les plus joués de la Nintendo Switch, revient aujourd'hui pour annoncer l’arrivée d’un gros événement, le TentaTournoi, une compétition amicale gratuite où il est possible de remporter tout un tas de cadeaux. Et ça commence dès ce week-end ! Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, c'est donc le moment ou jamais de se lancer. Notez que la compétition est ouverte à tous les profils de joueurs(euses), que vous soyez débutants(es), ou que vous avez déjà poncé le jeu de long en large.

Splatoon 3 lance une compétition pour tous les joueurs !

Ce dimanche 29 janvier à partir de 14h, tous les joueurs de Splatoon 3 pourront en effet participer à une nouvelle édition du TentaTournoi, une succession de matchs amicaux en 4v4 où tous les coups de pinceaux sont permis.

Pour s’inscrire, c'est simple, il suffit de monter une fine équipe de quatre poulpes et de suivre quelques règles de base, que vous pourrez retrouver en intégralité sur le site officiel.

Dans le cas où vous n’auriez pas de coéquipiers sous le tentacule, sachez que Nintendo a mis en place un Discord entièrement dédié à l’événement. Les phases finales du tournoi seront par ailleurs diffusées en direct sur la chaîne Twitch Nintendo FR à partir de 15h30 ce dimanche.

Plusieurs lots Splatoon 3 exclusifs sont à gagner et l’équipe qui sera déclarée grande gagnante du tournoi pourra mettre la main sur plusieurs goodies, des Instax Splatoon 3 et 2500 Points Or à dépenser dans la boutique en ligne de Nintendo, ce qui représente environ 25 €.

Notez toutefois que pour participer, il vous faudra obligatoirement un abonnement au Nintendo Switch Online. Vous devrez également vous inscrire au tournoi sur le Discord officiel de l’événement et au moins un joueur de chaque équipe devra s’inscrire sur le site Toornament afin de suivre le tournoi.

Pour rappel, Splatoon 3 est un jeu principalement multijoueur où les joueurs s'affrontent dans différentes arènes à grands coups de peinture. Équipés d'armes loufoques (pistolets à peinture, pinceaux, rouleaux, etc…) vous pouvez vous tartiner les tentacules dans la joie et la bonne humeur en profitant de plusieurs modes de jeu. Différents éléments cosmétiques et améliorations sont aussi à déverrouiller et un mode solo est également de la partie dans ce troisième épisode. Si le jeu vous intéresse, sachez que Splatoon 3 est d'ores et déjà disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.