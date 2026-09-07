Dans l'attente de Marvel's Spider-Man 3, les fans pourraient avoir droit à un autre jeu vidéo dans l'univers de l'Homme-araignée en amont. Selon un insider, le studio Insomniac Games travaillerait toujours sur Venom.

Vous rêvez toujours d'un jeu Venom ? Eh bien il se pourrait qu'une bonne nouvelle se profile. Les fameuses rumeurs autour d'un jeu en développement chez Insomniac Games seraient toujours d'actualité. En tout cas, c'est ce qu'avance un insider du milieu, souvent très bien informé. Les fans de super-héros pourraient bien avoir une belle surprise avant Marvel's Spider-Man 3.

Venom en développement avant Spider-Man 3 ?

Depuis la sortie de Marvel's Spider-Man 2, un autre personnage phare de l'univers arachnide fait beaucoup parler de lui dans la sphère gaming. On parle évidemment de Venom, qui occupe une place on ne peut plus importante dans le jeu. Très populaire chez les fans, tête d'affiche de plusieurs films dernièrement, il ne lui manque plus qu'un jeu à son effigie pour surfer sur l'engouement du moment.

Justement, cela fait plusieurs mois qu'une rumeur circule : Insomniac Games, le studio derrière des jeux Marvel's Spider-Man, plancherait justement sur un jeu Venom. Cela dit, puisque cela reste officieux et que le sujet a peu été remis sur la table, les fans s'interrogent quant au fait que le projet soit toujours d'actualité.

C'est là que Nate the Hate, insider spécialisé dans le secteur du jeu vidéo, intervient. En réponse à un internaute sur X.com (ex Twitter), il rassure les fans. « La dernière fois que j'ai vérifié, Venom était encore en plein développement », déclare-t-il. Le jeu serait donc bien en train de prendre forme alors qu'on ne sait toujours pas très bien si Marvel's Spider-Man 3 est en projet au sein du studio.

Cependant, Nate the Hate préfère ménager nos attentes. Dans le même post, l'insider préfère ne pas s'avancer quant à l'horizon de lancement. « Quant au moment où il sera annoncé, je l'ignore », confie-t-il. Il est peut-être encore trop tôt pour montrer quoi que ce soit de ce fameux jeu Venom. Il faut aussi dire que Sony et Insomniac Games ont d'autres priorité dans l'immédiat avec la sortie en septembre de Wolverine. Toutefois, on peut au moins s'attendre à voir le symbiote s'illustrer dans son propre jeu avant que ce potentiel Marvel's Spider-Man 3 ne voit le jour.