Si vous aussi vous attendez avec impatience Spider-Man Remastered sur PC faute d'y avoir joué sur PlayStation alors sachez qu'une version bien spécifique vous attend. On peut même dire qu'un certain effort a été fait pour ne pas se contenter d'un simple portage.

DLSS, Ray Tracing... un Spider-Man au poil

Dans le but de rendre l’expérience Marvel’s Spider-Man la plus belle possible sur PC, le jeu profitera du Ray tracing, du NVIDIA DLSS et DLAA, de la prise en charge du format 21:9 et d’une amélioration des graphismes notamment au niveau des ombres. Pour ceux ne souhaitant pas s'aventurer dans New York avec un clavier et une souris, sachez que PlayStation pense à vous en permettant de brancher une DualSense et de profiter des retours haptiques de la manette ainsi que des gâchettes adaptives.

Le jeu ne va pas fondamentalement changer en terme de graphisme mais l'ajout du ray tracing et de meilleures ombres devrait tout de même apporter un joli coup de boost en terme d'immersion. Sachant que le jeu était déjà très beau sur PlayStation.

Le NVIDIA DLAA (anticrénelage par deep learning) est lui un mode d’anticrénelage basé sur une intelligence artificielle pour les joueurs possédant un GPU de la gamme GeForce RTX, celui-ci permet d'améliorer encore un peu plus le rendu.

Les configurations à connaitre pour jouer dans de bonnes conditions

Notons au passage que les précommandes sont disponibles dès maintenant sur Steam et sur L’Epic Game Store. Un pack d’objets sera offert pour les joueurs qui auront précommandé, celui-ci contient 3 tenues, le gadget de combat Spider-Drone et 5 points de compétences supplémentaires.

Le jeu est prévu pour le 12 aout prochain.