Ainsi donc, on peut apprendre que Nicolas Cage reprendra son rôle de Spider-Man Noir, mais cette fois dans une série live-action. Annoncée récemment, cette série, intitulée Noir, sera diffusée sur MGM+ aux États-Unis avant d'être disponible à l'international sur Amazon Prime Video. Tout un programme que les fans de Spidey n'avaient pas vu venir. C'est le moins que l'on puisse dire. Même si une rumeur avait commencé à prendre beaucoup d'ampleur en mars dernier.

Spider-Man va prendre vie grâce à Nicolas Cage

Comme le rapporte Variety, la série Noir est développée par Oren Uziel et Steve Lightfoot, qui agiront également comme co-showrunners et producteurs exécutifs. Ils collaborent avec l'équipe derrière le succès animé Spider-Man: Into the Spider-Verse, comprenant Phil Lord, Christopher Miller et Amy Pascal. La production est assurée par Sony Pictures Television et Amazon MGM Studios. Harry Bradbeer (Enola Holmes) réalisera les deux premiers épisodes en plus de servir de producteur exécutif.

Vernon Sanders, chef de la télévision pour Amazon MGM Studios, a exprimé son enthousiasme : « Étendre l'univers Marvel avec ‘Noir’ est une opportunité unique et nous sommes honorés d'apporter cette série à nos clients de Prime Video à travers le monde. »

Spider-Man Noir

Une belle intrigue

Spider-Man Noir se déroule dans les années 1930 à New York et suit les aventures d'un détective privé vieillissant et malchanceux, contraint de confronter son passé en tant que super-héros de la ville. Cette série marque la première apparition en live-action du personnage, précédemment interprété par Cage dans le film d'animation primé Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Katherine Pope, présidente de Sony Pictures Television Studios, a ajouté : « Nous sommes absolument ravis que Nicolas Cage soit la vedette de cette série ! Personne d'autre ne pourrait apporter autant de pathos, de douleur et de cœur à ce personnage unique. »

Cette série représente le premier rôle régulier de Nicolas Cage à la télévision. Entre Superman et Ghost Rider, l'homme commence à être abonné aux super-héros.