Spider-Man est sans doute l’un des personnages Marvel les plus appréciés, et c’est donc sans surprise qu’une nouveauté à son effigie vient d’être annoncée. Un succès assuré.

Spider-Man débarque officiellement dans Magic: The Gathering. Et pas tout seul ! À l’occasion du Comic-Con 2025, Wizards of the Coast a dévoilé cinq cartes inédites, directement inspirées du Spider-Verse. Une belle surprise pour les fans de Marvel comme pour les joueurs de Magic, à quelques semaines du lancement du set prévu pour septembre.

Un crossover qui fait mouche pour Spider-Man

Comme le rapporte IGN, Après Le Seigneur des Anneaux ou Final Fantasy, Magic continue d’explorer les univers cultes de la pop culture. Cette fois, c’est Spider-Man qui s’invite à la table. Et pas qu’un seul : ce sont cinq versions différentes du héros qui rejoignent le jeu, toutes classées comme créatures légendaires.

Au programme :

Spider-Man Noir, sombre et classe,

SP//dr, le robot piloté par Peni Parker,

Spider-Man 2099, tout droit venu du futur,

Spider-Ham, la version cartoon et décalée,

et bien sûr Peter Parker, qui peut se transformer en The Amazing Spider-Man.

Des choix clairement pensés pour parler aux fans du multivers, sans forcément coller aux films animés Into the Spider-Verse. Mais l’inspiration est bien là.

@Magic @IGN

Une carte de Peter Parker qui cache son jeu

Parmi ces nouveautés, c’est la carte de Peter Parker qui retient le plus l’attention. Il s’agit d’une carte double-face. On peut la jouer d’abord en version civile, puis, plus tard dans la partie, payer un coût pour le transformer en super-héros. Une mécanique déjà vue dans Magic, mais ici utilisée avec une touche très Spider-Man.

Et la récompense est au rendez-vous : une fois transformé, Spider-Man gagne une capacité appelée web-slinging. Elle permet de jouer des créatures légendaires pour seulement trois manas… à condition de renvoyer une créature engagée en main. Une stratégie maline, qui pourrait bien faire des ravages en format Commander.

Autre belle idée : une version alternative de la carte de Spidey, avec un design tout droit sorti des comics. Cette édition reprend la couverture iconique de The Amazing Spider-Man #1 de 1963, signée Jack Kirby et Steve Ditko. Un clin d’œil qui devrait ravir les collectionneurs.

Source : IGN