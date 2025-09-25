Les fans de Spider-Man peuvent souffler. Une annonce importante vient de tomber au sujet du prochain film très attendu. Et c'est clairement une très bonne nouvelle.

Bonne surprise pour les fans de l’homme-araignée. Sony Pictures vient d’annoncer que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, troisième film de la trilogie animée consacrée à Miles Morales, sortira en salles une semaine plus tôt que prévu.

Initialement prévu pour le 25 juin 2027, le film arrivera finalement le 18 juin 2027. Un choix stratégique puisque cette nouvelle date tombe en plein cœur de deux moments importants aux États-Unis : la fête des Pères et le Juneteenth (commémoration de la fin de l'esclavage aux USA). Le film se placera aussi juste après la sortie du How to Train Your Dragon en live action chez Universal, et partagera son jour de lancement avec Gatto, un film d’animation signé Disney. Autant dire que la concurrence sera féroce sur grand écran.

Avec Spider-Man: Beyond the Spider-Verse , Sony entend conclure une aventure démarrée en 2018 avec Into the Spider-Verse. Ce premier opus avait marqué les esprits par son style visuel révolutionnaire et son approche rafraîchissante de l’univers Marvel. Le succès a été immédiat : plus de 380 millions de dollars de recettes et un Oscar du meilleur film d’animation.

Cinq ans plus tard, Spider-Man Across the Spider-Verse a fait encore mieux en dépassant les 690 millions au box-office mondial. Autant dire que les attentes autour du dernier volet sont immenses. Si le scénario reste encore mystérieux, il est évident que Miles Morales devra affronter une nouvelle menace multiverselle, aux côtés, ou face, à d’autres Spider-People venus de dimensions parallèles.

Une fin pensée comme un aboutissement

Les réalisateurs Bob Persichetti et Justin K. Thompson ont déjà promis une conclusion à la hauteur pour Spider-Man. « Nous avons travaillé à créer une fin vraiment satisfaisante et nous avons hâte que les spectateurs la découvrent », expliquaient-ils l’an dernier. De quoi rassurer les fans qui craignent un final en demi-teinte après deux films aussi marquants.

En moins de dix ans, la trilogie Spider-Verse s’est imposée comme une référence de l’animation moderne. Elle a prouvé qu’il était possible de renouveler un univers super-héroïque comme Spider-Man pourtant surexploité, tout en séduisant un large public. Entre innovations visuelles, bande-son percutante et personnages attachants, la recette a trouvé son public bien au-delà des lecteurs de comics. Il faudra encore patienter, mais le rendez-vous est désormais pris pour le 18 juin 2027. Miles Morales fera son grand retour sur grand écran, prêt à conclure une aventure qui a déjà marqué l’histoire de l’animation.

Source : Sony