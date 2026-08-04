Et si le réalisateur de Spider-Man Brand New Day revenait pour tourner la suite ? Après le lancement explosif du dernier volet de la saga, la question a été posée à la productrice.

Amy Pascal vient d'accorder une interview dans le cadre de la sortie de Spider-Man Brand New Day. Or, au regard du succès phénoménal du film, la question de la suite lui a forcément été posée. Mais, plus que cela, le journaliste s'est permis de lui demander s'il était envisageable de retrouver Destin Daniel Cretton à la réalisation. Elle a donné un début de réponse.

Les ingrédients du succès de Brand New Day

Le lancement historique de Spider-Man Brand New Day pourrait bien en faire le plus gros succès de Marvel à la fin de son exploitation en salles. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Le film est sorti depuis moins d'une semaine et va devoir tenir la cadence pour espérer faire mieux que No Way Home et, surtout, Avengers Infinity War et Endgame.

Parmi les raisons de ce succès, la popularité du personnage de Spider-Man est évidente. Peter Parker n'était pas non plus revenu sur grand écran depuis 5 ans. Sans compter que cela fait aussi un moment que nous n'avions pas eu un film dédié à un super-héros Marvel de premier plan, la nouvelle ère du MCU ayant plutôt mis des héros émergents dans la lumière.

Une autre raison peut avoir donné confiance au public pour se rendre en salles. Nous pensons bien évidemment au choix du réalisateur, Destin Daniel Cretton. Après avoir fait ses preuves auprès des fans de Marvel sur Shang-Chi, film au succès plus mitigé mais dont on a unanimement reconnu les qualités d'action. Dès lors, beaucoup seraient ravis de retrouver le cinéaste sur Spider-Man 5 pour retrouver plusieurs éléments-clés du dernier film :

L'authenticité de Peter Parker

La mise en scène et la chorégraphie des combats

Un recours aux effets réels plutôt qu'aux VFX quand cela est possible

Vous n'avez qu'à voir les réactions des fans pour comprendre à quel point la réalisation de Destin Daniel Cretton de Spider-Man 4 leur parle. « C'est de lui dont la franchise avait besoin »1, « Faites-[lui] signer un contrat à vie à ce stade »2, « J'ai adoré tout ce qu'il a fait dans Brand New Day »3. Les éloges ne manquent décidément pas.

Destin Daniel Cretton sur le tournage de Spider-Man Brand New Day. © Sony Pictures.

Destin Daniel Cretton peut-il réaliser Spider-Man 5 ?

Alors, Destin Daniel Cretton à la réalisation de Spider-Man 5, est-ce envisageable ? Interrogée par Anthony D'Alessandro pour Deadline, la productrice Amy Pascal s'est montrée plutôt encourageante. « Si ça ne tenait qu'à nous, il le serait sans aucun doute ».

La porte est donc ouverte, reste à savoir si l'intéressé répondrait présent, d'autant plus avec d'autres projets à venir dans son agenda, comme la production du film live action Naruto. Cela dit, il y a encore un peu de temps avant le retour de l'Homme-Araignée pour une aventure solo, Pascal confirmant qu'« aucune salle d'écriture n'est ouverte » pour Spider-Man 5 à cette heure.