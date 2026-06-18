Marvel's Spider-Man 2 pense à vous en préparant un nouveau cadeau totalement gratuit qui va vraiment plaire aux fans de la licence. On sait quand il arrivera.

Trois ans après sa sortie, Marvel's Spider-Man 2 ne vous oublie. Les équipes d'Insomniac et de PlayStation vous préparaient depuis peu une nouvelle surprise qui vient d'être annoncée. Il s'agit d'un cadeau qui tombera parfaitement à point cet été. On sait précisément quand vous pourrez l'obtenir et, si vous êtes un fan du héros ou du personnage de Tom Holland, ça devrait vous parler. Et pour cause, il est directement inspiré du nouveau film, Brand New Day. Découvrez quand et comment vous pourrez récupérer ce contenu offert.

Marvel's Spider-Man 2 prépare un contenu gratuit pour Brand New Day

C'est la folie autour de l'Homme-araignée cette année. Alors que les abonnés à Prime Video viennent de découvrir la série Spider-Man noir, les fans vont pouvoir découvrir la suite des aventures du Peter Parker de Tom Holland sur grand écran. En effet, le film Brand New Day sortira enfin le 28 juillet 2026 et PlayStation a tenu à vous faire un cadeau. Cela concernera le jeu Marvel's Spider Man 2, dernière mouture des aventures vidéoludiques du célèbre super-héros Marvel.

À l'occasion de la sortie de la nouvelle bande-annonce de Brand New Day, PlayStation a levé le voile sur une petite surprise de la part d'Insomniac. Le studio vous a préparé un cadeau pour accompagner la sortie du film. Il s'agit d'un skin gratuit inspiré du costume “nouveau départ” de ce quatrième film centré le personnage de Tom Holland. Voilà qui encore enrichir la collection de tenues déjà impressionnantes de Marvel's Spider-Man 2.

De plus, Insomniac et PlayStation se sont assurés de coller avec la sortie du film pour vous faire bénéficier de ce cadeau. Ainsi, Marvel's Spider-Man 2 recevra une petite mise à jour gratuite le 28 juillet prochain. Celle-ci sera déployée aussi bien sur PS5 que sur PC. Cela permettra donc à tous les joueurs de recevoir leur skin cadeau directement en jeu. D'autant que si vous avez activez les mises à jour automatique, elle s'installera d'elle-même. Ensuite, vous pourrez donc arborer la nouvelle tenue iconique de l'Homme-araignée. Préparez-vous à défendre New-York et ses quartiers avec un petit goût de “nouveau départ”.

© PlayStation.