Le challenge qui se présente devant Spider-Man 2 s'annonce relevé : faire aussi bien que son illustre prédécesseur paru en septembre 2018. Lors de sa sortie, Spider-Man a immédiatement conquis le public. Le spin-off Miles Morales de novembre 2020 a également plu, mais les fans attendaient déjà le très gros morceau, Spider-Man 2. Visiblement, Insomniac Games ne compte pas se reposer sur ses lauriers et proposera une grosse nouveauté dans cet épisode : la possibilité d'alterner à la volée entre Peter Parker et Miles Morales en explorant le monde ouvert. La présence des deux héros a logiquement amené une interrogation à laquelle Insomniac Games a décidé de répondre longuement.

Insomniac Games évoque une fonctionnalité très demandée dans Spider-Man 2

Alterner entre Peter Parker et Miles Morales, c'est très bien, mais une partie des joueurs se demandait si un mode coop permettrait de partager l'aventure. Insomniac Games a déjà répondu par la négative sur ce point, mais le studio revient cette fois-ci plus en détail sur la question dans une interview accordée au Washington Post. Insomniac explique que le studio n'a jamais eu envie de faire un jeu multijoueur. Comme de nombreuses exclusivités développées par les studios internes de PlayStation, Spider-Man 2 sera uniquement solo et le jeu a été pensé comme cela dès le début de la production, confie Bryan Intihar, directeur créatif de l'exclusivité PS5.

Depuis le premier jour, nous avons toujours dit que nous voulions créer une expérience solo. Il existe de nombreux jeux coopératifs excellents, mais nous voulions raconter l'expérience des deux super-héros. Il faut prendre de grandes décisions, qu'il s'agisse de la conception ou de la technologie, pour un jeu en coopération.

Une aventure plus sombre que jamais

La direction donnée par Insomniac Games à son projet est donc claire depuis le départ. Une donnée qui a de quoi rassurer, même si ceux qui espéraient parcourir Manhattan en bonne compagnie seront certainement frustrés. Bien que Spider-Man 2 n'inclue pas de fonctionnalités coop, l'exclusivité PS5 comptera un bon nombre de nouveautés. La longue séquence de gameplay diffusée lors du dernier PlayStation Showcase le prouve. Le Symbiote qui affecte le costume de Peter Parker va donner au super-héros de nouvelles capacités au combat, mais aussi un tempérament bien plus explosif. Visiblement, Miles Morales aura du boulot pour le contenir... La présence de Venom, mais aussi de Kraven, un des nouveaux méchants que les deux alliés devront affronter, rendra le ton de cette nouvelle aventure bien plus sombre. Spider-Man 2 sortira cet automne, sans plus de précision sur sa date de sortie pour le moment.