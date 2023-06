Marvel's Spider-Man 2 devrait faire partie des jeux les plus présents sous les sapins en fin d'année. La suite de Marvel's Spider-Man, sorti pour sa part en novembre 2018 sur PS4, est extrêmement attendue. Les joueurs et les fans du super-héros ont pris une grosse claque lors de la sortie du premier opus et attendent la même chose de l'exclusivité PS5. Le récent trailer de gameplay diffusé lors du PlayStation Showcase laisse penser que le jeu se montrera à la hauteur. Mais il en faut quand même un peu plus pour convaincre les joueurs. Afin de faire monter encore un petit peu plus la hype, Insomniac Games a partagé une nouvelle séquence assez impressionnante.

Quelques secondes de gameplay qui promettent du bon

Le compte Twitter d'Insomniac Games est particulièrement actif depuis le dernier PlayStation Showcase. Cette fois, le studio partage un gif de Marvel's Spider-Man 2 dans lequel on voit Miles Morales se propulser en tendant ses fils sur deux poteaux. La vitesse à laquelle le super-héros s'envole et fend les airs est réellement impressionnante. Une impression de vitesse renforcée par le flou présent sur les contours de l'écran. Selon Insomniac Games, c'est bien la PS5 qui permet d'atteindre de tels sommets techniques.

Dans Marvel's Spider-Man 2, nos mondes sont plus riches, plus denses et plus détaillés que jamais grâce à la puissance de la PlayStation 5 !

En commentaires du tweet, les joueurs paraissent bluffés par ces quelques secondes de jeu. Insomniac Games nous apprend aussi que Peter Parker et Miles Morales disposeront de toutes nouvelles animations de déplacement dans l'exclusivité PS5. Nous ne connaissons pas encore les modes graphiques qui seront présents dans cette suite, mais Marvel's Spider-Man 2 devrait être un modèle de fluidité en mode performance.

Quel que soit le personnage contrôlé, les sensations devraient être au rendez-vous dans Marvel's Spider-Man 2. La DualSense de la PS5 pourrait rendre les déplacements et les combats encore plus grisants que dans l'opus de 2018 et passer un cap par rapport au spin-off Miles Morales. Rappelons que le jeu nous permettra d'alterner à la volée entre Peter Parker et Miles Morales.

Kraven, l'un des nouveaux méchants de cet opus, devrait leur donner du pain sur la planche. Malgré la présence des deux héros, le titre n'inclura pas de mode coop. Une décision que le studio Insomniac Games a justifiée dans une récente interview. Marvel's Spider-Man 2 sortira cet automne sur PS5, sans plus de précision sur sa date de sortie pour le moment.