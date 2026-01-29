Le prochain jeu des créateurs de Detroit Become Human approche à grands pas. Une bêta fermée est en route et le jeu sera même jouable gratuitement avant sa sortie.

Quantic Dream, le studio français derrière Detroit Become Human, vient de donner quelques informations au sujet de son prochain jeu Spellcasters Chronicles. On y apprend plusieurs choses au sujet de ce futur jeu d'action stratégique en 3 contre 3, avec une grosse annonce : tout le monde va bientôt pouvoir l'essayer, parce que le titre est jouable gratuitement avant sa sortie.

Spellcasters Chronicles va accueillir une nouvelle bêta publique

Si vous aviez raté l'annonce du jeu il y a quelques mois, Spellcasters Chronicles est donc le prochain projet du studio français derrière Beyond Two Souls, Heavy Rain et Detroit Become Human. On change cependant complètement d'ambiance. Le prochain projet de Quantic Dream est un jeu d'action multijoueur qui se joue à 3 contre 3, mettant en scène des mages capables d'invoquer des hordes de créatures et de lancer des sorts dévastateurs. L'équipe explique que le gameplay de Spellcasters Chronicles mettra en avant la collaboration entre les joueurs, ainsi qu'un aspect stratégique via un deck de sorts à se confectionner entre les parties.

Le trailer d'annonce de Spellcasters Chronicles, en anglais

Une première phase de test a pris place il y a quelques semaines, permettant à plusieurs joueurs d'essayer le jeu pendant quatre jours. Cependant, pas de panique si vous avez manqué cette opportunité. Quantic Dream a annoncé qu'une nouvelle bêta commence dès aujourd'hui à 16 heures. Il est donc possible d'essayer gratuitement le jeu jusqu'au 2 février en s'inscrivant sur la page Steam.

Les joueurs ont donc de quoi s'occuper ce week-end sur Spellcasters Chronicles, en testant ses différents héros dans la nouvelle arène The Nordic Shore, avec une nouvelle panoplie de sorts et créatures à découvrir. Le jeu sortira quant à lui en accès anticipé le 26 février prochain sur PC.