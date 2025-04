Alors qu'un troisième opus est d'ores et déjà en route, Space Marine 2 accueille sa plus grosse mise à jour depuis sa sortie, avec un tas de contenus gratuits.

Après une sortie en fanfare en septembre dernier, Space Marine 2 continue son bonhomme de chemin dans un futur où il n'y a que la guerre avec une nouvelle mise à jour proprement colossale. Nouvelle mission, nouveau boss, nouvelle arme, nouvelles fonctionnalités, de l'équilibrage, des correctifs et de nouveaux cosmétiques (certains gratuits, d'autres payants), on vous décortique tout cela à l'épée-tronçonneuse.

Une nouvelle mise à jour géante pour Space Marine 2

Fort de l'énorme succès de Space Marine 2, Saber Interactive nous prépare déjà une suite pour les aventures de Titus. En attendant, le titre continue de se garnir en nouveaux contenus via d'énormes mises à jour. Un nouvel arrivage de ce type a justement été fraîchement déployé, nom de code Trygon. Comme son nom l'indique, cette septième mise à jour majeur du jeu ajoute un nouveau boss éponyme aux forces Tyranides. Il s'agit d'une créature gigantesque, mais capable de tromper ses ennemis en s'enfouissant sous terre. Nous pourrons l'affronter dans une toute nouvelle mission d'Opération baptisée « Exfiltration ».

Pour faire face à cette nouvelle menace, Space Marine 2 ajoute également une nouvelle arme : le Pistolet Inferno, disponible en PvE comme en PvP pour les classes Assaut, Avant-Garde, Sniper et Lourd. Les fils de l'Empereur-Dieu reçoivent également de nouvelles addition à leur armurerie, sous la forme des peintures gratuites « Rose Volupus » et « Bleu Thousand Sons ». Deux chapitres légendaires viennent également renforcer les possibilités cosmétiques (mais sous forme de DLC payants) avec le Pack Chapitre Space Wolves (moyennant 9,99 euros) et le Pack Champion Imperial Fists (moyennant 7,99 euros).

Enfin, cette nouvelle mise à jour majeure de Space Marine 2 ajoute de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de peindre les parties en tissu de l'armure de la classe Rempart et les gants de nos Adeptus Astartes, ainsi que d'appréciables changements de type qualité de vie, comme par exemple le fait de pouvoir débloquer des Rangs de Prestige en PvE, des lobbys privés en PvP, ou encore l'accès à plus d'armes pour divers classes. À noter également que les armes de type Bolter reçoivent d'appréciables buffs. Pour tous les détails sur la mise à jour Trygon de Space Marine 2, rendez-vous sur le site de Focus Entertainment pour les notes de patch complètes, cité en source ci-dessous.

Source : Focus Entertainment