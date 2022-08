Lors de la conférence THQ Nordic qui fut l'occasion de dévoiler certains des projets en développement chez l'éditeur, nous avons pu apprendre 43 jeux était en développement dont 26 encore non annoncés. Toutefois lors de la conférence le chiffre 26 a été rayé et nous avons pu entendre le personnage de Randy Marsh (le père de Stan dans South Park) crier "hot hot hot" ainsi qu'un bruit de "jouissance".

South Park en développement

C'est là que le logo de South Park Digital Studios est apparu à l'écran. Plus de place au doute, un nouveau jeu est donc en développement. Après avoir fait la navette entre Acclaim, Microsoft et Ubisoft, c'est donc désormais THQ Nordic qui possède les droits. Et on espère bien évidemment que cette fois la version française classique soit présente dans le jeu, contrairement à L'Annale du Destin.

Notons d'ailleurs que ce dernier jeu de 2017 devait à l'origine être publié par THQ, avant que l'entreprise ne fasse faillite et que le projet soit repris par Ubisoft. Visiblement Trey Parker et Matt Stone travaillent sur ce nouveau jeu South Park depuis un an déjà puisqu'en 2021 nous apprenions via un rapport de Bloomberg que les deux hommes étaient déjà à la supervision d'un nouveau jeu.

Qu'attendez-vous d'un nouveau jeu SP ? Pensez-vous que l'éditeur THQ Nordic va mieux s'occuper de la licence ?