L'été dernier, les créateurs de South Park Trey Parker et Matt Stone annonçaient triomphalement la reconduite de leur irrévérencieuse série pour sept saisons supplémentaires, une palanquée de films, et un nouveau jeu vidéo.

À l'époque, le document listant l'infinité de contenus South Park qui rythmeront la série jusqu'en 2027 ne mentionnait que très brièvement le projet, évoquant "un jeu vidéo en 3D se déroulant dans l'univers de South Park". Mais à la faveur d'une offre d'emploi récemment publiée, la prochain adaptation vidéoludique des aventures de Stan & Co. se précise, et plutôt deux fois qu'une.

Qui a dit "Battle Royale" ?

Après Le Bâton de la Vérité et L'Annale du Destin, deux jeux de rôle résolument solo, le prochain jeu South Park pourrait bien intégrer une composante multijoueur. En effet, le studio américain Question Games est actuellement à la recherche d'un level designer pour une nouvelle adaptation du dessin animé.

L'annonce - qui ne manque pas d'humour - précise l'expérience attendue, et livre donc un indice de poids sur son contenu.

Expérience multijoueur : avoir livré au moins un jeu multijoueur en tant que level designer senior, ou posséder une expérience équivalente.

C'est South Park qui prend la route

Le reste de l'annonce permet de glaner quelques indices supplémentaires, et l'on découvre ainsi que le prochain jeu tiré de la licence South Park profitera de l'Unreal Engine 4, un choix qui devrait trancher avec le moteur Snowdrop d'Ubisoft Massive, qui avait permis de retranscrire très fidèlement l'identité visuelle de la série en 2014 et 2017. Le dernier jeu de Question Games, The Black out Club, tournait déjà grâce au moteur d'Epic.

Enfin, quelque soit sa forme, le jeu devrait sans surprise sortir sur à peu près toutes les plateformes en circulation, puisque sont explicitement listés PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.

Malheureusement, aucune image ne vient nous aiguiller sur ce qui fera peut-être bientôt le bonheur de joueurs, et il ne vous reste plus qu'à nous faire part de vos théories les plus irrévérencieuses dans les commentaires ci-dessous !