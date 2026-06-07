Les Souls-like ont toujours la cote, et le Summer Game Fest 2026 fut l'occasion d'en revoir plusieurs à venir prochainement. En revanche, on ne s'attendait pas nécessairement à ce que Team Ninja nous en propose un nouveau même pas un an après Nioh 3 et quelques mois après la sortie de Ninja Gaiden 4 en partenariat avec PlatinumGames. Pourtant, le dernier Xbox Games Showcase en date a dégainé une belle surprise de sa manche en ce sens.

Team Ninja annonce déjà un nouveau Souls-like qui a fait le show chez Xbox

Outre les Souls-like, ce sont aussi les jeux chinois qui ont connu un certain rayonnement dans le cadre du festival estival des jeux vidéo de 2026. À l'occasion du Xbox Games Showcase de ce soir, Team Ninja a marié le meilleur des deux mondes en annonçant la suite d'une petite licence qui avait connu un joli succès avec son premier jeu sorti en 2023 : Wo Long Fallen Dynasty.

Trois ans plus tard, voici donc que sa suite directe, Wo Long 2 Wings of Ember a profité de la conférence de Xbox pour se présenter. Comme le précédent opus, il s'agira donc d'un Souls-like acrobatique s'intéressant au folklore chinois. La licence partage aussi de gros atomes crochus avec Nioh 3, notamment du côté de sa direction artistique très portée sur le noir et le rouge, et sur une histoire de corruption du monde.

Quoi qu'il en soit, les amateurs du jeu précédent et du genre Souls-like en général auront donc un autre titre sur le papier solide et prometteur à venir prochainement, et plus précisément début 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series, comme l'indique la bande-annonce ci-dessous.

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