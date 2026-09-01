Après un mois d'août 2026 qui annonçait la couleur, place à un mois de septembre 2026 proprement historique en termes de sorties d'excellents jeux de tous horizons tant exclusifs que multiplateformes.

Les jeux vidéo font aussi leur rentrée en ce mois de septembre 2026, qui succède à un mois d'août 2026 déjà plus riche que la normale, et qui se présente comme un tsunami proprement historique de sorties vidéoludiques à surveiller, en partie motivé par l'arrivée fin novembre d'un certain GTA 6 qui a visiblement forcé de nombreux éditeurs et studios à sortir leurs jeux avant ou après pour ne pas se faire écraser par le rouleau compresseur de Rockstar Games. En résulte donc jusqu'au 30 septembre 2026 à un calendrier chargé comme rarement on a pu en voir depuis de nombreuses années.

Les sorties de septembre 2026 avec Blood of Dawnwalker, The Witcher 3, Silent Hill ou encore Control Resonant

Synonyme de rentrée pour tout le monde, même l'industrie du jeu vidéo, septembre est souvent le moment où les sorties vidéoludiques reprennent sérieusement du poil de la bête. Mais avec un rythme aussi implacable que celui de cette année 2026 est un fait extrêmement rare. Pour cause, les jeux majeurs à surveiller lancent déjà les hostilités dès cette première dizaine avec notamment la sortie en 1.0 de Moonlighter 2 le 2 septembre, puis de l'exclusivité Switch 2 Orbitals et de l'excellent cousin de The Witcher 3 développé par des vétérans de CD Projekt RED, The Blood of Dawnwalker ce 3 septembre, suivi directement le 4 septembre par NBA 2K27 mais aussi le grand retour d'Onimusha Way of the Sword de Capcom.

La deuxième dizaine de septembre 2026 continuera d'enchaîner les sorties vidéoludiques majeures avec notamment NHL 27, Marvel's Wolverine ou encore Train Sim World 7. Viendra ensuite le Pokemon-like chinois très attendu Aniimo, et le colossal Fire Emblem Fortune's Weave pour ne citer qu'eux.

La fin du mois sera marquée par l'arrivée du Stardew Valley-like Graveyard Keeper 2, mais aussi et surtout par les très prometteurs Control Resonant et Silent Hill Townfall. Enfin, c'est évidemment l'énorme The Witcher 3 Remastered qui fermera la marche avec une mise à jour colossale et entièrement gratuite pour les possesseurs du jeu original.

Il ne s'agit toutefois que de la partie visible du véritable tsunami de sorties vidéoludiques qu'est le mois de septembre 2026, comme vous pouvez le constater avec la liste plus exhaustive ci-dessous.

La liste de tous les jeux vidéo à venir en septembre 2026

1er septembre 2026 Aerial Knight's MrFreezy (PC) Crimson Moon (PC, PS5, Xbox Series) WheelMates (PC)

2 septembre 2026 Moonlighter 2: The Endless Vault (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

3 septembre 2026 Avatar Legends: The Fighting Game (Xbox Series) BioEden (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) Cosmo Tales (accès anticipé) (PC) Marsupilami 2 – Salsa Palombia (PC, PS5, Xbox Series, Switch original) Orbitals (Switch 2) SoulQuest (Switch) SpeedRunners 2: King of Speed (PC, PS5, Xbox Series, Switch original) The Blood of Dawnwalker (PC, PS5, Xbox Series) Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition (Switch 2)

4 septembre 2026 My Hero Academia: All's Justice (Switch 2) NBA 2K27 (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) Onimusha: Way of the Sword (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants – Ninja Edition (Switch 2)

7 septembre 2026 Tiny Eden (PC)

8 septembre 2026 Cat Me If You Can (PC) Halloween: The Game (PC, PS5, Xbox Series) Lara Croft and the Temple of Osiris (iOS, Android) Mewgenics (PS5, Xbox Series, Switch 2)

9 septembre 2026 Valheim 1.0 (PC, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 2)

10 septembre 2026 BrokenLore: Don't Lie (PC, PS5, Xbox Series) Hot Wheels Infinite Rush (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) Infinity: HexaDome Tactics (PC) Shroom and Gloom (accès anticipé) (PC) Takeover 2 (PC) The Legend of Heroes: Trails from Zero (PS5, Switch 2) The Legend of Heroes: Trails to Azure (PS5, Switch 2) Wardogs (accès anticipé) (PC) Welcome to Elderfield (PC)

11 septembre 2026 NHL 27 (PS5, Xbox Series)

14 septembre 2026 Truck-kun is Supporting Me From Another World?! (Switch 2)

15 septembre 2026 Marvel's Wolverine (PS5) RuneScape: Dragonwilds (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) Train Sim World 7 (PC, PS5, Xbox Series)

16 septembre 2026 Aniimo (PC, PS5, Xbox Series) Disney Epic Mickey: Rebrushed (iOS, Android) Fallen Tear: The Ascension (PC) Roman Sands RE:Build (PC, PS5, Xbox Series) Woodo (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

17 septembre 2026 Absolum (Switch 2) Another Eden Begins (PC, Switch 2) Dave the Diver (iOS, Android) Endless Legend 2 (PC, PS5, Xbox Series) Fire Emblem: Fortune's Weave (Switch 2) Flamecraft (PC, PS5, Xbox Series) Fountains (Xbox Series) Granblue Fantasy Versus: Rising (Switch 2) Mr. Sleepy Man (Switch) Trails in the Sky 2nd Chapter (PC, PS5, Switch 2) Trivia Murder Party III (accès anticipé) (PC)

18 septembre 2026 LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (Switch 2) Moomintroll: Winter's Warmth (PS5, Switch 2) NASCAR 26 (PC, PS5, Xbox Series) The Walking Dead: Streets of Survival (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

21 septembre 2026 Dressmaker (PC)

22 septembre 2026 Dune: Awakening (PS5, Xbox Series) Graveyard Keeper 2 (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) Well Dweller (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

23 septembre 2026 Aniimo (version mobile iOS, Android) Otterly Lost (PC) Qliphah in Providence's Shadow (PC, PS5) Stick It to the Stickman (PC) Wind Runners (accès anticipé) (PC)

24 septembre 2026 Control Resonant (PC, PS5, Xbox Series) Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age (édition définitive) (Switch 2) Dragon Shelter (PC) Farming Camp (PC, PS5, Xbox Series, Switch) Garfield – Escape from Monday (PC, PS5, Xbox Series) Kingdom Rush 6: Genesis (PC, iOS, Android) Shinobi: Art of Vengeance (Switch 2) Silent Hill: Townfall (PC, PS5) Sin: Reloaded (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

25 septembre 2026 The Relic: First Guardian (Xbox Series)

26 septembre 2026 Aliens: Fireteam Elite 2 (Switch 2)

28 septembre 2026 Unshine Arcade (PC)

29 septembre 2026 Gothic II Complete Classic (PS5, Xbox Series) Minecraft Dungeons II (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) Nivalis Nights (PC) The Witcher 3: Wild Hunt Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) TOEM 2 (PC, PS5) Transport Fever 3 (PC, PS5, Xbox Series) Way of the Hunter 2 (PC, PS5, Xbox Series)



Toutes les sorties jeux vidéo de l'année 2026