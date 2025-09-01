Après un mois d'août 2025 malgré tout bien chargé niveau sorties jeux vidéo, à une période d'habitude plutôt calme, c'est à nouveau un raz de marée qui nous attend pour cette rentrée de septembre. Les titres à surveiller vont en effet s'enchaîner à un rythme proprement frénétique, comme vous pourrez le constater avec ce récapitulatif extrêmement dense.

Les sorties jeux vidéo de septembre 2025 font une rentrée en trombe

Dès le premier tiers de septembre 2025, le calendrier des sorties jeux vidéo du mois se montre en effet déjà incroyablement chargé en titres à ne pas manquer, avec notamment un 4 septembre impitoyable. Ce même jour arrivent en effet l'ultra attendu Hollow Knight Silksong, qui sort enfin six ans après son annonce, Hell is Us, le DLC Indiana Jones et l'Ordre des Géants, et également la version Nintendo Switch 2 de Star Wars Outlaws. Le lendemain, rebelote avec notamment le très intrigant Cronos The New Dawn de Bloober Team (Silent Hill 2 Remake), mais aussi Everybody's Golf Hot Shots ou encore NBA 2K26 pour les amateurs de sports.

On enchaîne ensuite avec un deuxième tiers de septembre 2025 qui ne relâche clairement pas la pression, avec comme grosses sorties Borderlands 4 et NHL 26 le 12 septembre, LEGO Voyagers le 15, puis le 16 septembre avec notamment le DLC Assassin's Creed Shadows « Les Griffes d'Awaji », mais aussi le tant attendu early access de Skate. Enfin, le 19 septembre marquera l'arrivée de Towa et les Gardiens de l'Arbre Sacré, ainsi que de Dying Light: The Beast.

On termine la liste des grosses sorties de septembre 2025 avec un dernier tiers qui n'est certainement pas en reste, avec notamment l'improbable Baby Steps par le créateur du tout aussi déluré Getting Over It. Le 25 septembre est également à marquer d'une croix, avec notamment le très attendu Silent Hill f et Sonic Racing: CrossWorlds, qui vise à concurrencer Mario Kart World. On termine le match avec le tout aussi attendu EA Sports FC 26, qui fera son coup d'envoi le 26 septembre, et Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles, ainsi que Mortal Kombat: Legacy Kollection, qui porteront le coup fatal le 30 septembre. Il ne s'agit toutefois que de la partie visible d'un titanesque iceberg, comme vous pouvez le voir avec la liste complète des sorties du mois ci-dessous.

La liste de tous les jeux de septembre 2025

01/09 Bad Cheese (PC, PlayStation, Xbox, Switch) - Rogue Labyrinth (PC) - 1er septembre

02/09 Metal Eden (PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC) Lord Ambermaze (PC) Otherskin (PC)

03/09 Hirogami (PC, PS5) Jotunnslayer: Hordes of Hel (PC, PS5, Xbox Series X/S)

04/09 Hollow Knight: Silksong (PC, Switch 2, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) Star Wars Outlaws (Switch 2) Indiana Jones et le Cercle Ancien: l'Ordre des Géants (Xbox Series X/S, PS5, PC) Adventure of Samsara (Switch, PlayStation, Xbox, PC) Hell is Us (PS5, Xbox Series X/S, PC) JETRUNNER (PC) Moros Protocol (PC) Slap Fighter (Meta Quest) Kejora (PC)

05/09 Cronos: The New Dawn (Switch 2) Everybody's Golf Hot Shots (PC, PS5, Switch) Daemon x Machina: Titanic Scion (Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC) SHUTEN ORDER (Switch, PC) NBA 2K26 (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, Switch 2, PC)

09/09 Faeland (PC) Firefighting Simulator: Ignite (PS5, Xbox Series X/S, PC) Kingdom Come: Deliverance 2 Héritage de la Forge DLC (PS5, Xbox Series X/S, PC)

10/09 Garfield Kart 2: All You Can Drift (PS5, Xbox Series X/S, PC) Mindset Go (iOS, Android)

12/09 Borderlands 4 (PS5, Xbox Series X/S, PC) NHL 26 (PS5, Xbox Series X/S, PC)

15/09 LEGO Voyagers (PC, PlayStation, Xbox, Switch)

16/09 Assassin's Creed Shadows Griffes d'Awaji DLC (PC, PS5, Xbox Series X/S) Town to City Early Access (PC) Skate. Early Access (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

17/09 Strange Antiquities (PC, Switch) Deep Rock Galactic: Survivor (PC) Strange Antiquities (Switch, PC) Jelly Troops (Switch, PC)

18/09 Emotionless: The Last Ticket (PC) Frostpunk 2 (PS5, Xbox Series X/S) Hyke: Northern Light(s) (PS5, Switch, PC) Formula Legends (PC, PlayStation, Xbox, Switch) Wobbly Life (PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC)

19/09 Goblin Cleanup (PC) Towa et les Gardiens de l'Arbre Sacré (PC) Trails in the Sky 1st Chapter (Switch, PS5, PC, Xbox Series) Dying Light: The Beast (PC, PS5, Xbox Series X/S)

23/09 Blippo+ (Switch, PC) Creepy Redneck Dinosaur Mansion 1 (PC) Baby Steps (PS5, PC) Aztecs: The Last Sun (PC)

25/09 Mort sur le Nil (PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC) Mamorukun ReCurse! (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC) Out of Time (PC) Silent Hill f (PS5, Xbox Series X/S, PC) Sonic Racing: CrossWorlds (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC) Lost Rift Early Access (PC)

26/09 EA Sports FC 26 (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC) Freeride (Switch) Hotel Barcelona (Steam, Xbox Series X/S, and PS5) Pac-Man World 2 Re-Pac (Switch 2, Switch) NBA Bounce (Switch)

30/09 Alien: Rogue Incursion Evolved Edition (PS5, PC) Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles (Switch 2, Switch) LEGO Party (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC) Mortal Kombat: Legacy Kollection (Switch, Switch 2, PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S) Train Sim World 6 (PC, PlayStation, Xbox)



