Après un mois de septembre 2026 proprement historique en termes de sorties jeux vidéo, octobre 2026 ne démérite pas avant l'arrivée de GTA 6 le mois suivant.

La rentrée jeux vidéo de septembre 2026 a été absolument folle, et d'aucuns diraient même historique, tant il y a eu de sorties majeures, entre The Blood of Dawnwalker, Onimusha Way of the Sword, Marvel's Wolverine, Control Resonant, Silent Hill Townfall ou encore The Witcher 3 Remastered. Tout cela est en partie dû à la peur panique des studios face au terrifiant rouleau compresseur que s'annonce être GTA 6 pour le 19 novembre 2026, et cela se traduit encore par un mois d'octobre 2026 clairement pas en reste niveaux gros jeux à surveiller.

Les sorties d'octobre 2026 avec Gears of War E Day, Castlevania Belmont's Curse, Resonance, Modern Warfare 4 ou encore le DLC de Crimson Desert

Dès la première dizaine d'octobre 2026, on assiste à plusieurs grosses sorties jeux vidéo, avec notamment Ghost of Yotei Complete Edition le 1er, Ace Combat 8 Wings of Theve le 2, Aion 2 le 5, et surtout l'exclusivité PC/Xbox Series Gears of War E-Day et Star Wars Galactic Racer le 6 octobre, suivi une batterie de ressortie de jeux de la licence Kingdom Hearts le 8, et enfin Dragon's Dogma 2 Dark Arisen le 9.

La seconde dizaine d'octobre 2026 ne désemplit pas en terme de grosses sorties vidéoludiques avec notamment Planet Zoo 2 et Valor Mortis le 13, The Witch's Bakery et Warhammer 40,000 Boltgun 2 le 14, ou encore le très attendu Castlevania Belmont's Curse le 15, et enfin plusieurs portages Nintendo Switch 2 en lien avec Resident Evil le 16.

Enfin, la dernière dizaine d'octobre 2026 va encore nous régaler de belles sorties jeux vidéo avant de passer à un calme relatif avant la bombe GTA 6 en novembre : on peut en effet signaler l'arrivée du très attendu Final Fantasy Resonance le 22 octobre, de Call of Duty Modern Warfare 4 le 23, de Minecraft sur Switch 2 le 27, et enfin du DLC Charting the Unknown de Crimson Desert, Phantom Blade Zero et The Wolf Among Us Remastered le 29.

Il ne s'agit toutefois que de la partie visible du véritable tsunami de sorties vidéoludiques qu'est le mois d'octobre 2026, comme vous pouvez le constater avec la liste plus exhaustive ci-dessous.

La liste de tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026

1er octobre Don't Fret : PC, PS5, Xbox Series Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 End of Abyss : PC, PS5, Xbox Series Ghost of Yōtei Complete Edition : PS5 Octopath Traveler : Switch 2 Octopath Traveler II : Switch 2

2 octobre Ace Combat 8: Wings of Theve : PC, PS5, Xbox Series

5 octobre Aion 2 : PC Deep Rock Galactic: Survivor : PS5

6 octobre Disney Epic Mickey: Rebrushed : Switch 2 Gears of War E-Day : PC, Xbox Series Star Wars: Galactic Racer : PC, PS5, Xbox Series

7 octobre Deep Rock Galactic: Survivor : Switch 2

8 octobre Calx : PC, PS5, Xbox Series Clive Barker's Hellraiser Revival : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 Echo Weaver : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 Forever Ago : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 Hell is Us : Switch 2 Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue, Collection [I-III], HD 1.5 + 2.5 Remix, III + Re Mind : PS5, Xbox Series, Switch 2 Neon Abyss 2 : PC, PS5, Xbox Series Once Upon A Katamari : Switch 2 Order of the Sinking Star : PC, PS5, Switch 2 Penguin Colony : PC Silver Pines : PC, PS5, Xbox Series The Crew Motorfest : Switch 2

9 octobre Dragon's Dogma 2 Dark Arisen : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 The Relic First Guardian : Switch 2

12 octobre Alpha Nomos : PC, PS5, Xbox Series Colorbound : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2

13 octobre Deep Dish Dungeon : PC, Xbox Series Just Dance Decades of Hits : PS5, Xbox Series Planet Zoo 2 : PC, PS5, Xbox Series Total War: Shogun 2 Complete Edition : PC Valor Mortis : PC, PS5, Xbox Series

14 octobre Over the Hill : PC Thank You Bus Driver : PC The Witch's Bakery : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 Warhammer 40,000 Boltgun 2 : PC, PS5, Xbox Series

15 octobre Bluey's Happy Snaps : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 Castlevania Belmont's Curse : PC, PS5, Xbox Series Enshrouded : PC, PS5 Frosthaven : PC House Flipper 2 : Switch 2 It Takes Two : Switch 2 Ratatan : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 Tales of Eternia Remastered : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 The Jackbox Party Pack 12 : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 Toy Story 3 Complete Edition : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 Toy Story: Retro Roundup! : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2

16 octobre Lego Harry Potter Collection : Switch 2 Resident Evil 2, 3 et 4 Gold Edition : Switch 2 Sound System : PC Tenebris Somnia : PC

20 octobre Blue Ridge Hunting (Early Access) : PC I Am Your Beast : Switch 2 Mycopunk : PC, PS5 Star Trek Outposts Unknown : PC We Were Here Tomorrow : PC, PS5, Xbox Series

21 octobre Stupid Never Dies : PC, PS5

22 octobre Cotton Reboot! : PS5, Switch 2 Cotton Reboot! High Tension! : PS5 Demons' Night Fever : PC, PS5 Fatal Fury: City of the Wolves : Switch 2 Final Fantasy Resonance : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 Nintendo Switch Sports Resort : Switch 2

23 octobre Call of Duty: Modern Warfare 4 : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 One Piece: Grand Gourmet : PC, Switch 2 Warrior Cats: Clans of the Forest : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2

26 octobre Hunter's Moon : PS5

27 octobre Dog Man: Bark in Action : PC, PS5, Xbox Series Minecraft : Switch 2 Remothered: Red Nun's Legacy : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 Village in the Shade : PS5 Virtue and a Sledgehammer : PC

28 octobre Usual June : PC

29 octobre Anomalith : PC, PS5, Switch 2 Crimson Desert Charting the Unknown : PC, PS5, Xbox Series Danchi Days : PC Hello Kitty Party Land : Switch 2 Joe & Mac Retro Collection : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 Phantom Blade Zero : PC, PS5 The Wolf Among Us Remastered : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2



Toutes les sorties jeux vidéo de l'année 2026