À peine un mois de septembre 2025 porté par de nombreuses énormes sorties jeux vidéo telles que Hollow Knight Silksong, Borderlands 4, Silent Hill f ou encore EA Sports FC 26 se termine qu'un mois d'octobre 2025 tout aussi démentiel démarre sous les chapeaux de roue, à un rythme effréné, comme vous pouvez le constater avec ce nouveau récapitulatif particulièrement dense.

Les sorties jeux vidéo d'octobre 2025 s'enchaînent à un rythme démentiel

Le calendrier des sorties jeux vidéo d'octobre 2025 est en effet encore extrêmement soutenu. Rien que dans la première dizaine du mois, on a droit à de belles choses, dont une version remise au goût du jour de Super Mario Galaxy 1 et 2 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, l'excellente exclusivité PS5 Ghost of Yotei, King of Meat et Digimon Story Time Stranger d'ores et déjà sortis. Le 7 octobre arrive l'accès anticipé du très attendu 2XKO, le jeu de combat en tag team dans l'univers de League of Legends.

La seconde dizaine d'octobre 2025 va accueillir encore plus de grosses sorties jeux vidéo à surveiller. Le 10 octobre, on peut notamment citer Little Nightmares 3 et une Enhanced Edition du premier, ainsi que Battlefield 6. Le 15 octobre, place à Ball x Pit, le nouveau jeu indépendant très addictif édité par Devolver. Puis le 16 octobre marquera la sortie du très attendu Légendes Pokemon Z-A sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2... ainsi que son DLC controversé, annoncé avant même le lancement du jeu de base. Enfin, Keeper, l'intrigante exclusivité Xbox, par les développeurs de Psychonauts 2, arrivera le lendemain, le 17 octobre.

La dernière dizaine d'octobre 2025 ne ralentit pas en termes d'énormes sorties jeux vidéo, avec le 21 octobre pas moins de quatre titres à surveiller de près : Jurassic World Evolution 3, Ninja Gaiden 4, Painkiller et Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, soit quatre énormes licences qui font leur grand retour après une longue, voire très longue absence. Le lendemain arrivera également la première partie du très attendu Dispatch par des vétérans de Telltale. Un autre jeu indépendant attendu arrivera en accès anticipé le lendemain : Moonlighter 2. Enfin, octobre 2025 se conclut par de belles sorties jeux vidéo comme The Outer Worlds 2 le 29, ARC Raiders et Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake le 30, puis Mina the Hollower par les développeurs de Shovel Knight, ainsi que Tales of Xillia Remastered le 30 octobre.

Il ne s'agit toutefois que de la partie visible d'un gargantuesque iceberg, comme vous pouvez le voir avec la liste complète des sorties du mois ci-dessous.

La liste de tous les jeux d'octobre 2025

1/10 KAIJU NO. 8 THE GAME (PC)

2/10 Ghost of Yōtei (PS5) Gigasword (PC) Neon Inferno (PC) Super Mario Galaxy (Switch, Switch 2) Super Mario Galaxy 2 (Switch, Switch 2)

3/10 Castle of Heart: Retold (PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S) Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series X/S, PC)

6/10 CARIMARA: Beneath the forlorn limbs (PC)

7/10 Blood of Mehran (PC, PS5, Xbox Series X/S) Captured (Xbox Series X/S) King of Meat (PS5, PC, Xbox Series X/S) Shrine's Legacy (PC) SOPA: Tale of the Stolen Potato (Xbox, PC) Star Wars: Beyond Victory (Meta Quest) 2XKO Accès Anticipé (PC)

8/10 Kingmakers (PC) Comfy Girl: Lofi Companion (PC)

9/10 Absolum (PlayStation, Switch, PC) Blue Protocol (iOS, Google, PC) Bye Sweet Carole (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch and PC) Crasho Cars (Switch) Dicealot (PC) Lost Eidolons: Veil of the Witch (PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S) Yooka-Replaylee (PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC)

10/10 Barbie Horse Trails (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Switch, PC) Battlefield 6 (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Switch, PC) Disgaea 7 Complete (Switch 2) Little Nightmares 3 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch) Little Nightmares Enhanced Edition (PS5, Xbox Series X/S, PC) NOMIA (PC) Snoopy & The Great Mystery Club (PC, Switch, PlayStation, Xbox) Dreams of Another (PS5, PC)

14/10 Chickenhare and the Treasure of Spiking-Beard (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch) NASCAR 25 (PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch) Just Dance 2026 Edition (Switch) P1: Anchor Light (PS5) Rising Heat (PC)

15/10 Ball x Pit (Switch, Switch 2, PC)

16/10 Fellowship (PC) Hitman: Absolution (iOS, Android) Légendes Pokemon Legends Z-A (Switch, Switch 2) Légendes Pokemon Z-A Mega Dimension DLC Holo X and Holo Y (Switch, Switch 2) Reach (Meta Quest, PSVR2, Steam VR) Time Treker (Switch)

17/10 Away From Home (PC) Kaku: Ancient Seal (PS5, Xbox Series X/S) Keeper (Xbox Series X/S, PC) Lumo 2 (Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC) The Elf on the Shelf: Christmas Heroes (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC)

21/10 Cinder City (PS5, Xbox Series X/S, PC) Darkenstein 3D (PC) Escape Simulator 2 (PC) Fantasy Maiden Wars - DREAM OF THE STRAY DREAMER (PC) Isopod: A Webbed Spin-off (PC) Jurassic World Evolution 3 (PS5, Xbox Series X/S, PC) Ninja Gaiden 4 (PS5, Xbox Series X/S, PC) Painkiller (PC, PS5, Xbox Series X/S) Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (PS5, Xbox Series X/S, PC)

22/10 Dispatch (PS5, PC) Modulus (PC) Pale Coins (PC)

23/10 Becastled (PlayStation, Xbox, Switch, PC) Bounty Star (PS5, Xbox Series X/S, PC) Double Dragon Revive (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) Exploding Judo Federation (PC) Fading Serenades (PC) Full Metal Schoolgirl (PS5, Switch 2, PC) Jackbox Party Pack 11 (PlayStation, Switch, Xbox, PC) MISERY (PC) Moonlighter 2: The Endless Vault (Accès Anticipé) (PC) Painted In Blood (PC) Persona 3 Reload (Switch 2) Plants vs Zombies Replanted (Switch 2, Switch) The Angry Video Game Nerd 8-Bit (PlayStation, Xbox, Switch, PC) Tormented Souls 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S) The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles (PC) Vampires: Bloodlord Rising (PC)

24/10 Chicken Run: Eggstraction (Switch, PlayStation, Xbox, PC) Dolven (PC) Dora: Rainforest Rescue (PlayStation, Xbox, Switch, PC) Fast & Furious: Arcade Edition (PS5, Xbox Series X/S, Switch) Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed (PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC) Once Upon a KATAMARI (Switch)

27/10 Mythrealm (PC) Terra Firma 2 (PC)

28/10 Halls of Torment (PS5, Xbox Series X/S) Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1, 2 et 3 (PlayStation) Ire: A Prologue (PC) Simon the Sorcerer Origins (PlayStation, Xbox, Switch, PC, Mac) Two Point Museum (Switch 2) Wreckreation (PS5, Xbox Series X/S, PC)

29/10 The Creator (PC) The Outer Worlds 2 (PS5, Xbox Series X/S, PC)

30/10 ARC Raiders (PS5, Xbox Series X/S, PC) Asterix & Obelix: Mission Babylon (PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC) Crystal of Atlan (PC) DevilConnection (PC) Dragon Quest I & II HD 2D Remake (Switch, PS5, Xbox Series X/S, PC) Little Plant (Meta Quest) Majogami (Switch, Switch 2) Mortal Kombat Legacy Collection Digital (Switch, Switch 2) Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (PS5, Xbox Series X/S)

31/10 Mina the Hollower (Switch, Switch 2, PlayStation, Xbox, PC) Pattes Patrouille Rescue Wheels: Championship (Switch, PlayStation, Xbox, PC) Tales of Xillia Remastered (PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC) Terminator 2D: No Fate (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC)



Toutes les sorties jeux vidéo de l'année 2025