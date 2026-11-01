Après un mois d'octobre 2026 très chargé, nous voilà enfin en novembre 2026, le mois des sorties historiques de GTA 6 et de The Legend of Zelda Ocarina of Time, entre autres gros jeux à venir.

Après une rentrée de septembre 2026 historique, le mois d'octobre 2026 n'a pas relâché la pression avec Gears of War E-Day, Castlevania Belmont's Curse, Final Fantasy Resonance, Call of Duty Modern Warfare 4 ou encore Phantom Blade Zero. Mais toute l'industrie avait surtout les yeux rivés sur une seule date : le 19 novembre 2026, jour de sortie historique de l'incroyablement attendu GTA 6 sur PS5 et Xbox Series. Face à ce rouleau compresseur, de nombreux éditeurs ont préféré s'écarter de sa route, ce qui donne un mois de novembre 2026 plus resserré en très grosses sorties, mais certainement pas vide pour autant, notamment du côté de la Nintendo Switch 2, un peu hors compétition, avec notamment le Remake d'Ocarina of Time, considéré par beaucoup comme l'un des plus grands jeux de tous les temps, ou encore de World of Warcraft Forever sur PC, également peu concerné par GTA 6.

Dès la première dizaine de novembre 2026, on assiste à plusieurs sorties jeux vidéo à surveiller, avec notamment ArcheAge Chronicles en accès anticipé, Godzilla Destroy All Monsters Melee Remastered et Zero Parades Director's Cut sur consoles le 3, World of Warcraft Forever et Solo Leveling Arise Overdrive le 4, puis une grosse journée du 5 novembre portée par la Switch 2 avec The Legend of Zelda Ocarina of Time, Stellar Blade Complete Edition, Marvel's Guardians of the Galaxy Encore Edition, accompagnés d'Escape Academy 2 Back to School, de Payday Aces High et surtout du très intrigant World of Warcraft Forever.

La seconde dizaine de novembre 2026 est évidemment celle de tous les records niveau sorties vidéoludiques, puisqu'elle accueille le monstre GTA 6 le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series. Mais avant la déferlante Rockstar, les joueurs auront de quoi s'occuper avec Football Manager 27, Shrek 2 Remastered, Warhammer Survivors et Vampire The Masquerade Oaths and Ashes le 10, suivis le 12 de Metaphor ReFantazio et Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy sur Switch 2, de Sonic Pico Park, de Barbie Rewind et de la version 1.0 de 9 Kings.

Enfin, la dernière dizaine de novembre 2026 sera nettement plus calme en sorties vidéoludiques, les éditeurs ayant soigneusement évité de se frotter à GTA 6 : on peut tout de même signaler l'arrivée de Gothic 3 Classic sur PS5 et Xbox Series le 24 novembre, ainsi que celle d'Arkheron en accès anticipé le 27.

Il ne s'agit toutefois que de la partie visible des sorties vidéoludiques du mois de novembre 2026, comme vous pouvez le constater avec la liste plus exhaustive ci-dessous.

La liste de tous les jeux vidéo à venir en novembre 2026

2 novembre 2026 Gravhounds (accès anticipé) : PC, Xbox Series MyDear.exe : PC

3 novembre 2026 ArcheAge Chronicles (accès anticipé) : PC, PS5, Xbox Series Death at Fleming Manor : PC Food Devils : PC Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2 Kick : PC Let's Sing 2027 : PS5, Switch 2, Switch Let's Sing ABBA : Switch 2 Loftia (accès anticipé) : PC The Slormancer : PS5 Zero Parades: Director's Cut : PS5, Xbox Series, Switch 2

4 novembre 2026 Abashed : PC Cozy Game Restoration : PC Eternal Palace Sakura : PC Lightyear Frontier : PC, Xbox Series Solo Leveling: Arise Overdrive : PS5, Xbox Series Sound System (accès anticipé) : PC Theos: Cities of Myth : PC Void/Breaker : PC, PS5, Xbox Series World of Warcraft: Forever : PC

5 novembre 2026 Chivalware : PC, Switch 2 County of Fortune : plateformes à confirmer Crymelight : PC, PS5, Switch 2 Dark Alley : PC, PS5, Xbox Series Dominus Gladiatus : PC, PS5, Xbox Series, Switch Escape Academy 2: Back to School : PC, PS5, Xbox Series Faraway : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch Marvel's Guardians of the Galaxy Encore Edition : Switch 2 Next of Kin: Epiphany : PC, PS5, Xbox Series Payday: Aces High : PC, Quest Stellar Blade Complete Edition : Switch 2 The Legend of Zelda: Ocarina of Time : Switch 2 The Slormancer : Switch Where the Seeds Fall : PC, PS5, Switch 2 Wielders of the Essence : PC

6 novembre 2026 Hasbro Games Junior Collection : plateformes à confirmer SlotsNStocks : PC

9 novembre 2026 Casualties: Unknown : PC Dreadmoor (accès anticipé) : PC

10 novembre 2026 Ashes of the Singularity 2 : PC Australia Did It: End-of-the-World Railway Defense Business : PC Football Manager 27 : PC, PS5, Xbox Series, iOS, Android Hillthorn : PC, Switch, Android Just Dance: Decades of Hits : Switch 2 Nocturnal 2 : PC Raccoin: Chaos Max Edition : PS5, Xbox Series, Switch 2 Shrek 2 Remastered : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch Super Monkey Ball Triple Pack : Switch Tanuki: Pon's Summer : PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch The House Dreams Along With Them : PC Vampire: The Masquerade – Oaths and Ashes : PC Warhammer Survivors : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, iOS, Android

11 novembre 2026 Castlebound : PC, Switch 2, Switch Hope in the City : PC, Xbox Series Prinny Party: Going Overboard! : PC, PS5, Switch 2, Switch Springs, Eternal : PC Wall World Strategy : PC

12 novembre 2026 9 Kings 1.0 : PC Ancient Wars: Sparta HD : plateformes à confirmer Barbie Rewind : PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch Fakin' It XL : PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One Fat Goblins : PC Harold Halibut : Switch 2 Hazard Level : PC, PS5, Xbox Series Main Sequence : plateformes à confirmer Metaphor ReFantazio : Switch 2 Moomin: Midsummer Madness : PC, Switch 2, Switch Noble Fates : PC Pikmin 4: Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy : Switch 2 Shadow of the Road : PC Sonic Pico Park : PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch

13 novembre 2026 Derelikt : PC, PS5, Xbox Series

16 novembre 2026 Fool King (accès anticipé) : PC Littlelands (accès anticipé) : PC Spirit Crossing : PC, Switch 2, Switch Trees Hate You : PC

17 novembre 2026 Milki Delivery : PC Moonlight Peaks : PS5

19 novembre 2026 Flame, Forest & Flood : PC Grand Theft Auto 6 : PS5, Xbox Series Volvy's Adventure: Reslimed : PC

24 novembre 2026 Everything is Crab : iOS, Android Gothic 3 Classic : PS5, Xbox Series

25 novembre 2026 Arctic Drive : PC Athelan Battlegrounds : PC

26 novembre 2026 Appulse : PC Marupoyo: The Round Chick's Adventure : plateformes à confirmer

27 novembre 2026 Am I Nima : PC Arkheron (accès anticipé) : PC, PS5, Xbox Series



Toutes les sorties jeux vidéo de l'année 2026