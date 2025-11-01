Entre Ghost of Yotei, Absolum, Battlefield 6, Ball X Pit, Ninja Gaiden 4, Dispatch, Tormented Souls 2, The Outer Worlds 2 ou encore Mina The Hollower, pour n'en citer que quelques-uns, octobre 2025 a clairement été un mois de folie niveau sorties de nouveaux jeux vidéo. Même si novembre 2025 ne sera a priori pas aussi gargantuesque, il y a malgré tout encore de nombreux nouveaux titres à surveiller, toutes plateformes confondues.

Encore de grosses sorties jeux vidéo à surveiller en novembre 2025

Le rythme des sorties jeux vidéo de novembre 2025 démarre en tout cas fort dès la première dizaine du mois, avec le 4 novembre le portage de Age of Empires 4 sur PS5, ainsi que le DLC Dynasties of the East, d'Europa Universalis V et de Football Manager 26 pour les amateurs de jeux de stratégie/gestion. Arrive ensuite le 5 novembre le jeu d'escalade indépendant français Cairn, et enfin le 6 novembre Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau, le nouveau spin-off Muso de la franchise Zelda, exclusivement sur Nintendo Switch 2, Syberia Remaster et le jeu de rythme indé Unbeatable.

La seconde dizaine de novembre 2025 enchaîne encore les grosses sorties, avec notamment le très prometteur Anno 117 Pax Romana d'Ubisoft, Inazuma Eleven Victory Road et les portages de Yakuza Kiyami 1 et 2 sur Nintendo Switch 2. Le 14 novembre, place à probablement l'une des sorties majeures du mois avec Call of Duty Black Ops 7, mais aussi le portage de Dragon Ball Sparking Zero sur Nintendo Switch 2 et Where Winds Meet. Le 15 novembre marquera aussi enfin la sortie en 1.0 d'Escape from Tarkov, tandis que le 17 et le 18 novembre sortiront respectivement Solo Leveling Arise Overdrive et Deadpool VR, exclusivement sur les Meta Quest 3 et 3S, ainsi que Bob l'Éponge : les Titans de la Vague.

La dernière dizaine de novembre 2025 se tasse un peu niveau grosses sorties, puisqu'il ne reste que le 20 novembre de notable, avec l'édition physique d'Hades 2 sur Nintendo Switch 2, Kirby Air Riders sur la même console, puis le portage de STALKER 2 sur PS5. Il ne s'agit toutefois que de la face visible d'un bien plus grand iceberg, comme vous pouvez le constater avec la liste complète des sorties jeux vidéo de novembre 2025 ci-dessous.

La liste de tous les jeux vidéo de novembre 2025

03/11 Tavern Keeper (Early access, Steam) Devil Jam (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

04/11 1000xResist (PS5, Xbox Series) Age of Empires 4: Anniversary Edition (PS5) Age of Empires 4: Dynasties of the East (Xbox Series, PC, PS5) Beyond the Grove (PC) Europa Universalis V (PC) Football Manager 26 (PC, PS5, Xbox Series) Let's Sing 2026 (PS5, Xbox Series, Switch) Satisfactory (PlayStation, Xbox) Shard Squad (PC) Windstorm: The Legend of Khiimori (PC - Accès Anticipé) Master Lemon: The Quest for Iceland (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

05/11 Biped 2 (PlayStation, Xbox Series, PC) Cairn (PS5, PC) Dog Witch (PC) The Fable: Manga Build Roguelike (PC) Nature (PC) Strange Seed (PC) Vivid World (PC)

06/11 Dinkum (Switch) Dinocop (PC) Honeycomb: The World Beyond (PS5, Xbox Series, PC) Hyrule Warriors Age of Imprisonment (Switch 2) Jitter (PC) Of Ash and Steel (PC) Rebel Engine (PC) Syberia - Remastered (PS5, Xbox Series, PC) The Last Caretaker (PC) The Posthumous Investigation (PC) Unbeatable (PS5, Xbox Series, PC) - 6th November Whiskerwood (PC)

07/11 A Pizza Delivery (PS5, Xbox Series, PC) Anima: Gate of Memories I & II Remaster (PS5, Xbox Series, PC) I Hate This Place (PS5, Switch, Xbox Series, PC)

10/11 Go Kart Island (PC) School of Magic: Deck & Slash (PC)

11/11 Goodnight Universe (PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC) Lumines Arise (PS5, PC) NASCAR 25 (PC) P1: Anchor Light (Xbox Series) Rue Valley (Switch, PC, PS5, Xbox Series) Unpetrified: Echoes of Nature (PC)

12/11 Million Depth (PC) The Remake of the End of the Greatest RPG of All Time (PC) Tombwater (PC)

13/11 Anno 117: Pax Romana (PS5, Xbox Series, PC) Assetto Corsa Rally (PC - Accès Anticipé) Inazuma Eleven: Victory Road (PC, PS5, PS4, Switch 2, Switch, Xbox Series) Yakuza Kiwami (Switch 2) Yakuza Kiwami 2 (Switch 2)

14/11 Call of Duty Black Ops 7 (PS5, Xbox Series, PC) Dark Atlas: Infernum (PC, PS5) Dragon Ball: Sparking! Zero (Switch 2, Switch) Project Chameleon (PC) Where Winds Meet (PC, PS5)

15/11 Escape From Tarkov (PC)

17/11 Peace Island (PC) Unmourned (PC) Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE (PC) The Berlin Apartment (PlayStation, Xbox, PC)

18/11 Bob l'Éponge : les Titans de la Vague (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) Marvel's Deadpool VR (Meta Quest 3 and 3S) Morsels (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

19/11 Demonschool (PS5, PS4, Xbox Series, Switch, PC)

20/11 Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked (PC, PS5, PSVR2, Meta Quest) Effulgence RPG (PC) Hades II Édition Physique (Switch 2) Kirby Air Riders (Switch 2) Outlaws + Handful of Missions: Remaster (PC, Switch, PlayStation, Xbox) R-Type Delta HD Boosted (Switch, PlayStation, Xbox Series, PC) S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PS5)

21/11 Japanese Drift Master (Xbox Series)

24/11 Constance (PC)

25/11 Pools (PS5, PSVR2) Project Motor Racing (PS5, Xbox Series, PC)

26/11 Detective Instinct: Farewell, My Beloved (Switch, PC)

27/11 Bubble Bobble Sugar Dungeons (PS5, Switch, PC)

30/11 Omega Redux (PC)



Toutes les sorties jeux vidéo de l'année 2025