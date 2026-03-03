Février 2026 n'a définitivement pas été tendre avec notre backlog, comptant de nombreuses sorties vidéoludiques phare, dont Nioh 3 dans sa première dizaine, puis des titres comme Mario Tennis Fever ou Reanimal dans la seconde, et enfin le magistral Resident Evil Requiem qui clôturait le tout en apothéose. Pour les afficionados, les choses ne risquent pas de s'arranger en mars 2026, avec de nouveau beaucoup de titres différents à surveiller. Voyons tout cela plus en détail.

Un monstrueux marathon à la place d'un désert pour les sorties jeux vidéo de mars 2026

Le calendrier des sorties jeux vidéo de mars 2026 compte d'ailleurs déjà des gros morceaux, dont l'extension World of Warcraft Midnight sortie ce 2 mars, ainsi que l'intrigant RPG indépendant Esoteric Ebb, Legacy of Kain: Defiance Remastered et Scott Pilgrim EX qui sortent quant à eux ce 3 mars. Pas plus tard que le 5 mars, on repart pour un raz-de-marée de nouveaux titres à surveiller, dont le fameux Marathon de Bungie, avec on l'espère un lancement réussi, mais aussi Planet of Lana 2, le déjà acclamé et attendu Pokémon Pokopia, ainsi que l'accès anticipé de Slay the Spire 2 et enfin Timberborn. Voilà déjà une première dizaine du mois incroyablement chargée.

La deuxième dizaine de mars 2026 n'est certainement pas en reste niveau sorties jeux vidéo, avec notamment l'intrigant 1348 Ex Voto, Fatal Frame 2 Remake, GreedFall The Dying World, John Carpenter's Toxic Commando et l'early access de Solasta 2, tout cela le 12 mars. Et on enchaîne le 13 mars avec Monster Hunter Stories 3, ainsi que WWE 2K26. Rendez-vous ensuite le 16 mars pour Seven Deadly Sins: Origin, puis le 17 pour l'early access d'Everwind et MLB The Show 26. Mais c'est probablement le 19 mars qui va susciter beaucoup d'attention dans le calendrier vidéoludique, avec le lancement de l'extrêmement ambitieux et prometteur Crimson Desert du studio coréen pearl Abyss, ainsi que le portage PC de Death Stranding 2, mais aussi un nouveau Diablo-like en la personne de Dragonkin: The Banished.

Le rythme totalement fou des sorties jeux vidéo se tasse légèrement dans la dernière dizaine de mars 2026, avec malgré tout plusieurs titres notables, dont les portages Switch 2 de Disney Dreamlight Valley et Warframe le 25 mars, Life is Strange Reunion, l'édition Switch 2 + le DLC Parc Bellabel de Super Mario Bros. Wonder et Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage le 26 mars, puis Mega Man Star Force Legacy Collection le 27 mars, et enfin Legacy of Kain: Ascendance le 31 mars. Il ne s'agit par ailleurs que de la partie visible d'un calendrier de sorties autrement plus chargé, comme vous pouvez le constater avec le listing plus détaillé ci-dessous.

La liste de tous les jeux vidéo à venir en mars 2026

02/03 World of Warcraft: Midnight (PC, Mac)

03/03 Esoteric Ebb (PC) Gnaughty Gnomes (PC) Legacy of Kain: Defiance Remastered (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) Scott Pilgrim EX (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch)

04/03 Homura Hime (PC)

05/03 Marathon (PC, PS5, Xbox Series) Never Grave: The Witch and The Curse (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) Planet of Lana II: Children of the Leaf (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) Pokémon Pokopia (Switch 2) Poker Night at the Inventory (Remaster) (PC, PS4, Switch) Portrait of a Torn (PS5) Slay the Spire 2 (Early Access) (PC) Timberborn (PC)

06/03 Lost and Found Co. (PC) Sumerian Six (PS5, Xbox Series)

10/03 Mr. Sleepy Man (PC)

12/03 1348 Ex Voto (PC, PS5) Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) GreedFall : The Dying World (PC, PS5, Xbox Series) John Carpenter's Toxic Commando (PC, PS5, Xbox Series) Rhell: Warped Worlds & Troubled Times (PC) Solasta II (Early Access) (PC)

13/03 Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) WWE 2K26 (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

16/03 Starship Troopers: Ultimate Bug War! (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) The Seven Deadly Sins: Origin (PC, PS5)

17/03 Elemental: Reforged (PC) Everwind (Early Access) (PC) MLB The Show 26 (PS5, Xbox Series, Switch 2) Snoopy & The Great Mystery Club (Switch 2)

18/03 Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Switch 2)

19/03 Crimson Desert (PC, PS5, Xbox Series) Death Stranding 2: On The Beach (PC) Dragonkin: The Banished (PC, PS5, Xbox Series)

20/03 Coffee Talk (iOS, Android)

23/03 The Seven Deadly Sins: Origin (iOS, Android)

25/03 Disney Dreamlight Valley (Switch 2) Warframe (Switch 2)

26/03 Damon and Baby (PC, PS4, PS5, Switch) Icarus (PS5, Xbox Series) Life is Strange: Reunion (PC, PS5, Xbox Series) New Super Lucky's Tale (PS5) Nutmeg! (PC) Opus: Prism Peak (PC, Switch, Switch 2) Screamer (PC, PS5, Xbox Series) Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition + Réunion au Parc Bellabel (Switch 2) Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Switch 2)

27/03 Mega Man Star Force Legacy Collection (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2)

30/03 Hozy (PC, Mac)

31/03 Aether & Iron (PC) Grime II (PC) Legacy of Kain: Ascendance (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Tombwater (PC)



