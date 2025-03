Ce début d'année 2025 est clairement très généreux au niveau des sorties jeux vidéo. Nous l'avons vu avec février, qui nous a gâté de nombreux très bons titres comme Monster Hunter Wilds, Kingdom Come Deliverance 2, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, ainsi que le retour de studios emblématiques avec notamment Avowed et Civilization 7, entre autres exemples. Il est cependant temps de tourner son regard vers la suite, et mars risque encore de bien nous servir pour notre hobby favori.

Un mois de mars 2025 brutal niveau jeux vidéo

Dès la première dizaine du mois de mars, nous avons déjà droit à de solides sorties jeux vidéo, pour tous les goûts et toutes les plateformes. On commence d'ailleurs avec deux jeux de stratégie de stratégie/gestion, avec le très attendu Two Point Museum le 4 mars sur PC, PS5 et Xbox Series, ainsi que le portage PS5 d'Age of Mythology: Retold le même jour. Le 6 mars, c'est les fans de J-RPG de tous les horizons qui seront gâtés par Suikoden 1 & 2 HD Remaster sur PC et consoles. La liste des sorties pour ce jour-là ne s'arrête pas en si bon chemin, avec également le très prometteur Split Fiction par le studio derrière le GOTY 2021 It Takes Two ; le shooter farfelu FragPunk ; ou encore le Diablo-like Dragonkin: The Banished.

Dans la seconde dizaine de mars, la PS5 renvoie l'ascenseur au PC avec le portage de Rise of the Ronin le 11 mars. Les fans de jeux de sport seront également servis le 14 mars avec WWE 2K25 ainsi que MLB The Show 25, respectivement sur PC, PS5 et Xbox Series, et l'autre sur les mêmes plateformes, mais également sur Switch.

C'est enfin dans la dernière dizaine de mars que les plus grosses sorties du mois se sont données rendez-vous. Avec pour débuter le fameux Assassin's Creed Shadows, de la part d'un Ubisoft qui a tout à prouver, prévu le 20 mars sur PC, PS5 et Xbox Series. Ce même jour sortent également Wreckfest 2 et Xenoblade Chronicles X Remastered, exclusivement sur Switch. Le lendemain, place à Bleach Rebirth of Souls sur PC, PS5 et Xbox Series. Le 25 mars arrive ensuite le très attendu et sanglant Killing Floor 3. Le festival des sorties jeux vidéo de mars se termine par un joli bouquet final avec le Fallout-like Atomfall, les Souls-like AI Limit et The First Bezerker Khazan, et enfin la sortie en early access d'un jeu qui pourrait bien faire trembler Les Sims 4 : InZoi. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des sorties jeux vidéo de mars.

Et vous, quelles sont vos grosses attentes pour ce mois définitivement bien chargé ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires !

Toutes les sorties jeux vidéo de mars 2025

Two Point Museum (PC, PS5, and Xbox Series X/S) - 4 mars

(PC, PS5, and Xbox Series X/S) - 4 mars Age of Mythology: Retold (PS5) - 4 mars

(PS5) - 4 mars Freddy Farmer (PC) - 4 mars

Carmen Sandiego (Switch, PlayStation, PC, Xbox) - 4 mars

Everhood 2 (Switch, PC) - 4 mars

Eldrador Creatures Shadowfall (PC, PlayStation, Xbox, Switch) - 5 mars

Suikoden 1 & 2 HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars (PC, Switch, PS5, Xbox One) - 6 mars

(PC, Switch, PS5, Xbox One) - 6 mars MainFrames (Switch, PC) - 6 mars

Ever 17 - The Out of Infinity (Switch, PC, PS4) - 6 mars

Never 7: The End of Infinity (Switch, PC, PS4) - 6 mars

Parallel Experiment (iOS, Android, PC) - 6 mars

Split Fiction (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 6 mars

(PC, PS5, Xbox Series X/S) - 6 mars FragPunk (PC, PlayStation, Xbox) - 6 mars

(PC, PlayStation, Xbox) - 6 mars Hordes of Hunger (PC) - 6 mars

Do No Harm (PC) - 6 mars

Dragonkin: The Banished (PC, PlayStation, Xbox) - 6 mars

(PC, PlayStation, Xbox) - 6 mars Sugardew Island - Your cozy farm shop (PS5, Switch, PC) - 7 mars

Lost Lullabies: The Orphanage Chronicles (PC) - 7 mars

Beyond the Ice Palace 2 (PC, PlayStation, Xbox) - 10 mars

CraftCraft: Fantasy Merchant Simulator (PC) - 10 mars

Rise of the Ronin (PC) - 11 mars

(PC) - 11 mars Wanderstop (PC, PS5) - 11 mars

Path of Fury: Episode I - Tetsuo's Tower (Meta Quest) - 13 mars

WWE 2K25 (PC, PlayStation, Xbox) - 14 mars

(PC, PlayStation, Xbox) - 14 mars MLB The Show 25 (Switch, PlayStation, Xbox) - 14 mars

(Switch, PlayStation, Xbox) - 14 mars Party Club (PC) - 17 mars

Assassin's Creed Shadows (PC, Mac, PS5, Xbox Series X/S) - 20 mars

(PC, Mac, PS5, Xbox Series X/S) - 20 mars Dig VR (PC) - 20 mars

VAGRIENT (PC) - 20 mars

Wreckfest 2 (PC) - 20 mars

(PC) - 20 mars Xenoblade Chronicles X Remastered (Switch) - 20 mars

(Switch) - 20 mars Atelier Yumia: The Alchemist of Memories and the Envisioned Land (Switch) - 21 mars

BLEACH Rebirth of Souls (PlayStation, Xbox Series X/S, PC) - 21 mars

(PlayStation, Xbox Series X/S, PC) - 21 mars Killing Floor 3 (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 25 mars

(PC, PS5, Xbox Series X/S) - 25 mars Nordhold (PC) - 25 mars

Tales of the Shire (PC, Switch, PS4, Xbox Series X/S) - 25 mars

Bundle of Joy (PC) - 25 mars

JDM: Japanese Drift Master (PC) - 26 mars

Grit and Valor - 1949 (PC) - 26 mars

Bubble Ghost Remake (Switch) - 27 mars

Sports: Renovations (PC, PS5, Xbox) - 27 mars

Instruments of Destruction (PS5, Xbox Series X/S) - 27 mars

Gal Guardians: Servants of the Dark (PC, Switch, PlayStation, Xbox) - 27 mars

Care Bears: Unlock the Magic (Switch, PlayStation) - 27 mars

Atomfall (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 27 mars

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 27 mars AI LIMIT (PC, PS5) - 27 mars

(PC, PS5) - 27 mars The First Berserker: Khazan (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 27 mars

(PC, PS5, Xbox Series X/S) - 27 mars InZoi early access (PC) - 28 mars

(PC) - 28 mars Dollhouse: Behind The Broken Mirror (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 28 mars

Supercar Collection Simulator (PC) - 31 mars

Screaming In The Basement (PC)

Lucha Libre Legend of the Mask (PC)

Travel On, Pigeon! (PC)

Toutes les sorties jeux vidéo de l'année 2025