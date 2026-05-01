En ce vendredi férié marquant le début du mois de mai 2026, on laisse derrière nous un calendrier de sorties jeux vidéo très riche pour avril 2026, avec notamment Mouse PI For Hire, Tomodachi Life, Pragmata ou encore Saros. Et la fête promet de continuer encore pour ce mois propice aux weekends rallongés. On va en effet encore assister à l'arrivée de quelques exclusivités majeures, ainsi qu'à la remise au goût du jour de licences majeures. Voyons le planning plus en détail.

Lumière sur l'horizon d'un mois de mai 2026 overbooké en sorties qui pourraient marquer l'héritage de leurs licences respectives

Parmi les sorties jeux vidéo les plus notables de mai 2026, on commence notre tour d'horizon à partir du 5 mai avec l'arrivée en accès anticipé d'un jeu qui nous avait fait vibrer à la GamesCom 2025 et lors de son apparition au Steam Néo Fest correspondant : le beat'em all musical Dead as Disco, pour l'heure uniquement sur PC. En parlant de musique, on surveille également le 7 mai 2026 avec la sortie de Mixtape, le cousin éloigné de Life is Strange.

Le 11 mai 2026, on se tourne vers les étoiles pour de nouvelles sorties jeux vidéo prometteuses avec Battlestar Galactica: Scattered Hopes, également uniquement sur PC, puis avec Directive 8020, le nouveau titre des créateurs d'Until Dawn, qui sortira enfin ce 12 mai 2026, en même temps que la version Nintendo Switch 2 d'Indiana Jones et le Cercle Ancien. Le 15 mai, les plus nostalgiques pourront retourner en enfance avec la compilation de classiques de la fin des années 90 avec Les Razmoket Retro Rewind. Le deuxième tiers de mai 2026 se termine sur les chapeaux de roue au Japon avec l'ultra attendu Forza Horizon 6 à venir le 19 mai 2026, pour l'heure exclusivement sur PC et Xbox Series.

Le dernier tiers de mai 2026 s'avère également très dense en grosses sorties jeux vidéo, dont Yoshi and the Mysterious Book, exclusif à la Switch 2, attendus le 21 mai. Le lendemain, c'est l'extrêmement attendu Lego Batman - l'Héritage du Chevalier Noir qui sort son batarang, ainsi que Tales of Arise dans sa version Switch 2. Les amateurs de Sims-like surveilleront quant à eux le 25 mai pour la sortie en accès anticipé de Paralives. Enfin, le 27 mai 2026 marque probablement l'une des plus grosses sorties du mois, voire de l'année, avec 007 First Light, qui marque le grand retour de James Bond en jeu vidéo après 12 ans d'absence, courtoisie des développeurs d'Hitman.

La liste de tous les jeux vidéo à venir en mai 2026

01/0 5 Constance (PS5, Xbox Series, Switch) Die in the Dungeon (PC) SoulQuest (PC)

5 05/05 Dead As Disco (Early Access) (PC) – May 5 Wax Heads (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) – May 5

07/05 Alabaster Dawn (Early Access) (PC) – May 7 Huntdown: Overtime (Early Access) (PC) – May 7 Mixtape (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) – May 7 Will: Follow the Light (PC, PS5, Xbox Series) – May 7

11/05 Battlestar Galactica: Scattered Hopes (PC) – May 11

12/05 Call of the Elder Gods (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) – May 12 Clockwork Ambrosia (PC) – May 12 Directive 8020 (PC, PS5, Xbox Series) – May 12 Indiana Jones et le Cercle Ancien (Switch 2) – May 12

14/05 Outbound (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) – May 14 Sektori (Switch 2) – May 14

15/0 5 Les Razmoket: Retro Rewind (PS5, Switch) – May 15

5 18/05 Thrifty Business (PC, Mac) – May 18

19/05 Farming Simulator 26 (Switch, iOS, Android) – May 19 Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series) – May 19

20/05 Deep Rock Galactic: Rogue Core (Early Access) (PC) – May 20 Thick As Thieves (PC) – May 20

21/05 Beastro (PC, PS5, Xbox Series) – May 21 Coffee Talk Tokyo (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) – May 21 King of Tokyo (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) – May 21 Luna Abyss (PC, PS5, Xbox Series) – May 21 Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2) – May 21 Zero Parades: For Dead Spies (PC, PS5) – May 21

22/05 Bubsy 4D (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) – May 22 Lego Batman: L'Héritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series) – May 22 Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition (Switch 2) – May 22

25/05 Paralives (Early Access) (PC) – May 25

26/05 LumenTale: Memories of Trey (PC, Switch 2) – May 26 Realm of Ink (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) – May 26 Yerba Buena (PC, PS5, Xbox Series) – May 26

27/05 007 First Light (PC, PS5, Xbox Series) – May 27 Echo Generation 2 (PC, Xbox Series) – May 27 Schrödinger's Call (PC) – May 27

28/05 Crashout Crew (PC, Xbox Series) – May 28 Stray (Switch 2) – May 28 Wandering Sword (PS5) – May 28

29/05 Little Nightmares II Enhanced Edition (Switch 2) – May 29 My Little Puppy (Switch 2) – May 29



Toutes les sorties jeux vidéo de l'année 2026