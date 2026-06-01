Après un mois de mai 2026 qui a compté plusieurs sorties majeures et même de nouveaux potentiels prétendants au titre de GOTY comme 007 First Light, LEGO Batman, Forza Horizon 6, Mina The Hollower ou encore Yoshi and the Mysterious Book, nous voilà désormais en juin 2026. Alors que l'industrie va dès le début du mois se rassembler à l'occasion du Summer Game Fest 2026 et événements gravitant autour pour voir ce qui fera le jeu vidéo de demain, qu'en est-il du futur plus immédiat ? Voyons tout cela plus en détail.

Un mois de juin 2026 aussi riche en sorties qu'en annonces ?

À moins de grosses sorties surprises dans les prochains jours à l'occasion de conférences comme le State of Play de ce 2 juin 2026 ou la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest le 6, les nouveaux jeux à venir à surveiller dans le courant du mois semblent moins être au rendez-vous que les mois précédents. Il reste tout de même des titres qui devraient valoir le coup, dont l'early access de Fatekeeper, une sorte de Elder Scrolls-like, à venir justement ce 2 juin. Le lendemain, l'excellent FF7 Rebirth aura enfin droit à un portage attendu sur Xbox Series et Nintendo Switch 2. Les amateurs de cyclisme auront quant à eux droit à l'annuel jeu estampillé Tour de France le 4 juin, et les fans de RPG recevront une grosse dose de nostalgie avec Gothic Remake le 5.

C'est ensuite dans le courant du second tiers de juin 2026 que les sorties jeux vidéo notables suivent, avec notamment Tales of Seikyu et To a T le 11 juin, ainsi que le barré et coloré Denshattack! à venir le 17 juin. Le lendemain s'annonce en revanche particulièrement riche en titres majeurs du mois, avec respectivement Hell Let Loose: Vietnam, R-Type Tactics I & II Cosmos et le très intrigant The Adventures of Elliot: The Millenium Tales, probablement LA sortie à ne pas manquer pour les férus de JRPG et de Zelda-like. EA Sports UFC 6 vient mettre un poing final à ce deuxième tiers du mois.

Enfin, le dernier tiers de juin 2026 compte assez peu de sorties, mais pas des moindres pour autant, avec notamment Wanderstop le 23, mais surtout le DLC Last Round de Dead or Alive 6 et le Remake de Star Fox 64, soit le retour de deux franchises majeures du jeu vidéo japonais, qui feront un barrel roll le 25 juin 2026. Il ne s'agit toutefois que d'une partie du calendrier des sorties jeux vidéo du mois, comme vous pouvez le constater avec la liste plus exhaustive ci-dessous.

La liste de tous les jeux vidéo à venir en juin 2026

02/06 Among The Sleep (iOS, Android) Fatekeeper (Early Access) (PC)

03/06 Final Fantasy VII Rebirth (Xbox Series, Switch 2)

04/06 CALX (PC) eFootball Kick-Off! (Switch 2) River City Saga: Journey to the West (PC, PS5, Switch 2) Swan Song (PC) The 7th Guest Remake (PC, PS5, Xbox Series) Tour de France 2026 (PC, PS5, Xbox Series)

05/06 Gothic 1 Remake (PC, PS5, Xbox Series) Hollowbody (PS5, Xbox Series)

08/06 Solarpunk (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

09/06 NBA The Run (PC, PS5, Xbox Series) Voidling Bound (PC)

10/06 Crushed In Time (PC)

11/06 Lost Castle 2 (PC) Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Starseeker: Astroneer Expeditions (Early Access) (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Tales of Seikyu (PC) To a T (Switch 2) Unrailed 2: Back on Track (PC, PS5, Switch, Switch 2)

16/06 Barbie: Horse Ride & Rescue (iOS, Android)

17/06 And Roger (Switch 2, iOS, Android) Denshattack! (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

18/06 #Drive Rally (PS5, Xbox Series, Switch 2) Hell Let Loose: Vietnam (PC, PS5, Xbox Series) R-Type Tactics I & II Cosmos (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Swithc 2) The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

19/06 EA Sports UFC 6 (PC, PS5, Xbox Series)

22/06 Dark Scrolls (Switch, PC)

23/06 Wanderstop (Switch 2, Switch)

25/06 Dead or Alive 6 Last Round (PC, PS5, Xbox Series) Star Fox (2026) (Switch 2)



Toutes les sorties jeux vidéo de l'année 2026