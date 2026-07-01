Après un Summer Game Fest 2026 riche en belles annonces pour la fin d'année et celle à venir, et à bien des égards l'une de ses meilleures éditions, le reste du mois de juin a été le théâtre d'une série de nouvelles des plus inquiétantes pour le futur de l'industrie (et du reste du monde en réalité...). Vagues massives de licenciement, fermetures de studios, augmentations de prix sidérantes pour le hardware et des composants comme la RAM, une crise terrible se profile à l'horizon. Dans l'avenir plus immédiat de ce mois de juillet s'agissant des sorties jeux vidéo en tant que tel, c'est au contraire à nouveau plutôt paisible, avec ça et là des titres à ne pas manquer, notamment pour les nostalgiques.

Un mois de juillet 2026 de transition avec tout de même de jolies sorties en attendant les suivants

Comme à l'accoutumée, l'été est l'occasion pour le rythme des sorties de jeux vidéo de lever un peu le pied, histoire que tout le monde prenne un peu des vacances avant de repartir à fond de train à la rentrée. À ce titre, le premier jeu majeur de ce mois-ci n'arrive que le 7 juillet 2026 avec Revelations, le DLC de DOOM The Dark Ages, idéal après la vague de canicule récente. Rendez-vous ensuite le 9 juillet 2026 avec rien de moins qu'Assassin's Creed Black Flag Resynced, histoire de s'évader vers des Caraïbes plus belles que jamais à bord du Jackdaw. Le lendemain, on accueille coup sur coup Echoes of Aincrad, l'héritier spirituel de Sword Art Online et la 1.0 du fameux « Pokémon avec des flingues » qu'est Palworld.

Le 15 juillet 2026 arrive le déjanté jeu de skate avec des bus, Denshattack. Le calendrier des sorties jeux vidéo notables se tasse ensuite un peu jusqu'au 21 juillet avec l'aquatique et prometteur Fading Echo, le 22 juillet avec l'early access de Tears of Metal, l'équivalent écossais de Dynasty Warriors et le 23 juillet avec ici 4 jeux en un que sont Avatar Legends: The Fighting Game, l'improbable souls-like jurassique Dinoblade, Final Fantasy X/X-2 Remaster sur Switch 2 et Splatoon Raiders, la nouvelle exclusivité de la console de Nintendo.

On termine enfin le tour des grosses sorties jeux vidéo du mois avec un 28 juillet également bien chargé, puisqu'il verra arriver EverQuest Legends, Gothic Classic, et surtout Halo Campaign Evolved, le Remake du légendaire premier épisode de la franchise FPS culte de Bungie. Enfin, l'intrigant extraction-RPG Mistfall Hunter et le portage Switch 2 de Xenoblade Chronicles 2 viennent fermer la marche respectivement le 29 et 30 juillet. Mais bien d'autres jeux sortent tout au long du mois, comme vous pouvez le constater avec la liste complète ci-dessous.

La liste de tous les jeux vidéo à venir en juillet 2026

02/07 Rhythm Heaven Groove (Switch)

07/07 DOOM The Dark Ages Revelations (DLC) (PC, PS5, Xbox Series) Moonlight Peaks (PC, Switch 2, Switch, Android)

09/07 Assassin's Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series) Backyard Baseball (PC, PS5, Xbox Series) EA Sports College Football 27 (PC, PS5, Xbox Series) Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok (PC, PS5, Switch 2) Veritas Tales: Witch of the Dark Castle (PC)

10/07 Digimon Story Time Stranger (Switch 2) Echoes of Aincrad (PC, PS5, Xbox Series) Palworld (PC, PS5, Xbox One, Xbox Series) Wuthering Waves (Xbox Series)

13/07 Ascend to Zero (PC, Xbox Series)

14/07 An Eggstremely Hard Game (PC) D-topia (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) The Incident at Galley House (PC)

15/07 Denshattack! (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) The Mound: Omen of Cthulhu (PC, PS5, Xbox Series) What Surrounds Us (PC)

16/07 Culdcept Begins PC, Switch, Switch 2) Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer (Switch 2) Go-Go Town! (PC, Switch, Switch 2) Happy's Hungry Burgatory (PC) Heave Ho 2 (PC, Switch, Switch 2) Moss: The Forgotten Relic (PC, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2) Puppergeist (PC, Xbox Series X/S, Switch) The Guild Europa 1410 (PC) The Mermaid Mask (PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2)

17/07 Desktop Explorer (PC)

21/07 Dive or Die: Children of Rain (PC) Fading Echo (PC) Scarlet Deer Inn (PC)

22/07 Hand of Fate: Hordes (Early Access) (PC) Tears of Metal (Early Access) (PC)

23/07 Avatar Legends: The Fighting Game (PC, PS5, Xbox Series) Dinoblade (PC) Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Switch 2) Splatoon Raiders (Switch 2)

27/07 Forever Skies (Xbox Series)

28/07 EverQuest Legends (PC) Go North (PC, Xbox Series X/S) Gothic Classic (PS5, Xbox Series) Halo: Campaign Evolved (PC, PS5, Xbox Series)

29/07 Mistfall Hunter (PC, PS5, Xbox Series) Truck-kun is Supporting Me From Another World?! (PC, Xbox Series)

30/07 Kick (PC) Turnip Mountain (PC, PS5, Xbox Series) Xenoblade Chronicles 2 (Switch 2)



Toutes les sorties jeux vidéo de l'année 2026