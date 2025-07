La chaleur ne va pas retomber dans les sorties jeux vidéo avec Tales of the Shire : un jeu Le Seigneur des anneaux, Donkey Kong Bananza ou encore RoboCop Rogue City Unfinished Business. Voici toutes les prochaines nouveautés sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.

Il fait une chaleur pas possible en France, et les dernières sorties jeux vidéo ne vont pas aider à baisser la température de votre pièce de jeu. Entre le lancement de la Nintendo Switch 2 et de ses nombreux portages, The Alters, le carton indé Rematch ou Death Stranding 2, disponible en exclusivité PS5, il y a de quoi vous occuper une bonne partie de l'été et faire grossir votre backlog. Un backlog qui risque d'ailleurs de prendre encore une autre dimension avec l'arrivée de toutes les nouvelles sorties jeux vidéo de juillet 2025 avec du lourd.

Encore de belles nouveautés jeux vidéo en juillet 2025

Après le lancement de la Nintendo Switch 2 et de Mario Kart World, de nombreux possesseurs de la console attendent maintenant la sortie de la prochaine grosse exclusivité. Et ça tombe bien car Donkey Kong Bananza arrive dans les sorties jeux vidéo de juillet 2025 et c'est l'un des événements vidéoludiques de ce mois-ci. Si l'exclu a laissé certains de marbre, pour d'autres, le Nintendo Direct sur Donkey Kong Bananza a été le déclencheur d'une attente. Enter la possibilité de tout détruire, les transformations et le jeu en co-op, cet épisode semble avoir marqué des points depuis sa présentation.

Dans les sorties jeux vidéo de juillet 2025, on a également d'autres licences cultes avec RoboCop City Unfinished Business. Un nouveau jeu autonome qui se déroule après Rogue City et qui va inclure des nouveautés prometteuses comme une mitraillette mini-gun pour refroidir les ennemis, mais aussi des séquences totalement différentes aux commandes d'Alex Murphy ou du mecha ED 209. La Comté sera aussi au centre des sorties jeux vidéos de juillet 2025 avec Tales of the Shire : un jeu Le Seigneur des Anneaux. Un projet à l'opposé total des titres d'action de Monolith Productions puisqu'on est sur une simulation de vie de Hobbit à la Animal Crossing.

Wuchang Fallen Feathers, le souls-like chinois de Leenze, s'apprête à faire souffrir les fans d'Elden Ring, Demon's Souls, Dark Souls et autres FromSoftware, dans les sorties jeux vidéo de juillet 2025. Et d'après ce qu'on a pu tester au Summer Game Fest 2025, ça s'annonce effectivement exigeant comme expliqué dans notre preview. Enfin, les fans d'horreur pourront essayer de retrouver le frisson de Visage ou de P.T, le teaser du Silent Hills avorté d'Hideo Kojima, avec Luto qui se fait attendre depuis de longs mois. En espérant que cette attente soit récompensée par une bonne grosse dose de flippe.

Toutes les sorties jeux vidéo de juillet 2025

Mecha Break (PS5, Xbox Series, PC) - 2 juillet 2025

(PS5, Xbox Series, PC) - 2 juillet 2025 Everdeep Aurora (PC, Switch) - 10 juillet 2025

(PC, Switch) - 10 juillet 2025 Islanders: New Shores (PS5, Switch, Xbox Series, PC) - 10 juillet 2025

(PS5, Switch, Xbox Series, PC) - 10 juillet 2025 Mycopunk (PC) - 10 juillet 2025

(PC) - 10 juillet 2025 EA Sports College Football 26 (PS5, Xbox Series) - 10 juillet 2025

(PS5, Xbox Series) - 10 juillet 2025 Tony Hawk's Pro Skater 3+4 (PC, PS5, Switch, Xbox Series) - 11 juillet 2025

(PC, PS5, Switch, Xbox Series) - 11 juillet 2025 Brickadia (PC) - 11 juillet 2025

(PC) - 11 juillet 2025 Patapon 1+2 Replay (Switch) - 11 juillet 2025

(Switch) - 11 juillet 2025 Stronghold Crusader: Definitive Edition (PC) - 11 juillet 2025

(PC) - 11 juillet 2025 Kaizen: A Factory Story (PC) - 14 juillet 2025

(PC) - 14 juillet 2025 Dawn Apart (PC) - 14 juillet 2025

(PC) - 14 juillet 2025 Edens Zero (PC, Switch, PS5, Xbox Series) - 15 juillet 2025

(PC, Switch, PS5, Xbox Series) - 15 juillet 2025 Eriksholm: The Stolen Dream (PS5, PC, Xbox Series) - 15 juillet 2025

(PS5, PC, Xbox Series) - 15 juillet 2025 Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition (PC) - 15 juillet 2025

(PC) - 15 juillet 2025 Ready or Not - (PS5, Xbox Series) - 15 juillet 2025

- (PS5, Xbox Series) - 15 juillet 2025 Gaucho and the Grassland (PC) - 16 juillet 2025

(PC) - 16 juillet 2025 Accès anticipé Worship (PC) - 16 juillet 2025

(PC) - 16 juillet 2025 The Wandering Village (Switch) - 17 juillet 2025

(Switch) - 17 juillet 2025 Donkey Kong Bananza (Switch 2) - 17 juillet 2025

(Switch 2) - 17 juillet 2025 RoboCop: Rogue City Unfinished Business (Xbox Series, PS5, PC) - 17 juillet 2025

(Xbox Series, PS5, PC) - 17 juillet 2025 Hunter x Hunter: Nen x Impact (PC, Switch, PS5) - 17 juillet 2025

(PC, Switch, PS5) - 17 juillet 2025 Neon Abyss 2 (PC) - 17 juillet 2025

(PC) - 17 juillet 2025 Shadow Labyrinth (PC, Xbox Series, PS5, Switch, Switch 2) - 18 juillet 2025

(PC, Xbox Series, PS5, Switch, Switch 2) - 18 juillet 2025 Luto (PS5, Xbox Series, PC) - 22 juillet 2025

(PS5, Xbox Series, PC) - 22 juillet 2025 Wildgate (PC) - 22 juillet 2025

(PC) - 22 juillet 2025 Monument Valley 3 (PC) - 22 juillet 2025

(PC) - 22 juillet 2025 Abiotic Factor (PC, PS5, Xbox Series) - 22 juillet 2025

(PC, PS5, Xbox Series) - 22 juillet 2025 Wildgate (PC, PS5, Xbox Series) - 22 juillet 2025

(PC, PS5, Xbox Series) - 22 juillet 2025 Misc. A Tiny Tale (PC, Switch) - 22 juillet 2025

(PC, Switch) - 22 juillet 2025 Grimshire (PC accès anticipé) - 22 juillet 2025

(PC accès anticipé) - 22 juillet 2025 Hell Clock (PC) - 22 juillet 2025

(PC) - 22 juillet 2025 UnderMine 2 (PC accès anticipé) - 22 juillet 2025

(PC accès anticipé) - 22 juillet 2025 Wheel World (PS5, Xbox Series, PC) - 23 juillet 2025

(PS5, Xbox Series, PC) - 23 juillet 2025 Hotel Galactic (PC accès anticipé) - 24 juillet 2025

(PC accès anticipé) - 24 juillet 2025 Super Mario Party Jamboree plus Jamboree TV (Switch 2) - 24 juillet 2025

(Switch 2) - 24 juillet 2025 Killing Floor 3 (PC, PS5, Xbox Series) - 24 juillet 2025

(PC, PS5, Xbox Series) - 24 juillet 2025 Wuchang: Fallen Feathers (PC, PS5, Xbox Series) - 24 juillet 2025

(PC, PS5, Xbox Series) - 24 juillet 2025 Ratatan (PC) - 25 juillet 2025

(PC) - 25 juillet 2025 No Sleep For Kaname Date - From AI: The Somnium Files (Switch 2, PC) - 25 juillet 2025

(Switch 2, PC) - 25 juillet 2025 Wild Hearts S (Switch 2) - 25 juillet 2025

(Switch 2) - 25 juillet 2025 Accès anticipé Grounded 2 (PC, Xbox Series) - 29 juillet 2025

(PC, Xbox Series) - 29 juillet 2025 Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game (PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 29 juillet 2025

(PC, PS5, Xbox Series, Switch) - 29 juillet 2025 Orcs Must Die! Deathtrap (PS5) - 29 juillet 2025

(PS5) - 29 juillet 2025 Ninja Gaiden: Ragebound (PS5, Xbox Series, PC, Switch) - 31 juillet 2025

(PS5, Xbox Series, PC, Switch) - 31 juillet 2025 Rusty Rangers (PC) - 31 juillet 2025

