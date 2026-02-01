Nous voici au second mois de 2026, et celui-ci s'annonce déjà totalement fou en termes de sorties de jeux vidéo avec quelques-uns des titres les plus attendus de toute l'année.

Après un début d'année 2026 relativement calme en termes de sorties jeux vidéo, le mois de février entend en effet radicalement inverser la tendance avec cette fois un calendrier au contraire particulièrement chargé en gros titres à surveiller. Parmi eux, on a notamment le retour d'importantes franchises japonaises, dont une certaine légende de l'horreur. Voyons tout cela plus en détail.

Déjà une forme de requiem avec les sorties jeux vidéo de février 2026

Rien que dans la première moitié de février 2026, les sorties jeux vidéo d'envergure vont s'enchaîner. Les hostilités en ce sens vont commencer le 5 février avec le très attendu Dragon Quest VII Reimagined. Le lendemain, place à deux gros jeux à surveiller : My Hero Academia All's Justice, mais surtout Nioh 3, cela dit uniquement sur PC et PS5, qui risque clairement de faire de l'ombre au récemment sorti Code Vein 2.

Le 11 février, on retiendra aussi Romeo is a Dead Man, le nouveau jeu des créateurs de la déjantée franchise No More Heroes. Les 12 et 13 février s'annoncent également propices aux belles sorties jeux vidéo, avec respectivement l'exclusivité Switch 2 qu'est Mario Tennis Fever, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties le 12, puis High on Life 2 et Reanimal, par les créateurs originels de Little Nightmares, le 13.

La seconde moitié de février 2026 ne va certainement pas être en reste niveau sorties jeux vidéo à surveiller. On pense notamment à la version PS5 d'Avowed le 17 février, mais surtout Showgunners et Styx Blades of Greed, le troisième épisode des aventures du célèbre gobelin voleur par le studio français Cyanide, à venir tous deux le 19 février. Le 26 février arrivera aussi un petit jeu qui devrait parler aux fans de The Witcher : Reigns The Witcher.

Enfin, le 27 février marquera très certainement LE clou du spectacle des sorties majeures de ce mois-ci, avec évidemment l'extrêmement attendu Resident Evil Requiem sur toutes les plateformes, mais également les portages Switch 2 de Resident Evil 7 et Village, ainsi que Tales of Berseria Remastered. Il ne s'agit toutefois là que des plus grosses sorties notables. Pour la liste complète des jeux à venir en février 2026, référez-vous à la seconde partie de cet article ci-dessous.

La liste de tous les jeux vidéo à venir en février 2026

1/02 Starsand Island (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

5/02 Dragon Quest VII Reimagined (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2)

06/02 My Hero Academia: All's Justice (PC, PS5, Xbox Series X/S) Nioh 3 (PC, PS5) PGA Tour 2K25 (Switch 2)

10/02 Mewgenics (PC)

11/02 Lost & Found Co. (PC) Romeo is a Dead Man (PC, PS5, Xbox Series X/S)

12/02 BlazBlue Entropy Effect X (PS5, Xbox Series X/S, Switch) Cash Cleaner Simulator (PS5, Xbox Series X/S) ChromaGun 2: Dye Hard (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) Hakuoki SSL: Sweet School Life (Switch) Heart of the Forest (PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS, Android) Mario Tennis Fever (Switch 2) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series X/S) Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

13/02 High On Life 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S) Reanimal (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) Rune Factory: Guardians of Azume (PS5, Xbox Series X/S)

16/02 Astrobotanica Early Access (PC)

17/02 Avowed (PS5) Calamity Angels: Special Delivery (PS4, PS5, Switch)

18/02 Poppy's Playtime: Chapter 5 - Broken Things (PC) Strange Brew (PC) Weeny Wise (PC)

19/02 Death Howl (PS5, Xbox Series X/S, Switch) Death Match Love Comedy! (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) Demon Tides (PC) Showgunners (PS4, PS5, Xbox, Xbox Series X/S) Styx: Blades of Greed (PC, PS5, Xbox Series X/S) WiZmans World Re:Try (PC, PS4, PS5, Switch) Y's X Proud Nordics (PC, PS5, Switch 2)

26/02 City Hunter (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) Maid Cafe on Electric Street (Switch) No Sleep for Kaname Fate - From AI: The Somnium Files (PS4, PS5, Xbox Series X/S) Path of Mystery: A Brush with Death (Switch) Raiden Fighters Remix Collection (PS4, PS5, Switch) Reigns The Witcher (PC, Android, IOS) Tokyo Xtreme Racer (PS5) Towerborne (PC, PS5, Xbox Series X/S)

27/02 Resident Evil 7: Biohazard & Village Gold Edition (Switch 2) Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) Tales of Berseria Remastered (PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S)



