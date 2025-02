L'année 2025 démarrait en effet très fort au niveau des sorties de jeux vidéo en janvier, avec notamment Dynasty Warriors Origin ou Eternal Strands en guise de nouveaux titres, ainsi que des portages attendus comme FF7 Rebirth sur PC, ainsi que Marvel's Spider-Man 2. Il s'agissait toutefois du calme avant le raz-de-marée, tant le mois de février nous promet un véritable festival vidéoludique sur toutes plateformes confondues. On vous détaille tout cela.

Un mois de février 2025 absolument monstrueux côté jeux vidéo

Nous sommes à peine à la moitié du premier trimestre de l'année que déjà 2025 se présente comme un très bon cru en termes de sorties jeux vidéo. Rien que durant le premier tiers du mois de février, on compte déjà plusieurs nouveaux titres notables à venir. À commencer en l'occurrence par Kingdom Come Deliverance 2, la suite tant attendue du RPG médiéval de Warhorse Studios, le 4 février. Le lendemain, place ensuite à Rift of the Necrodancer, le nouveau jeu dans la licence musicale de Brace Yourselves Games. On enchaîne enfin dès le jour suivant avec la sortie en early access de SWORN, un rogue-lite à la Hades par des vétérans de Blizzard et Riot Games.

On ne perd pas le rythme pour le second tiers du mois, avec dès le 11 février une autre sortie extrêmement attendue : le retour d'une licence légendaire du genre 4X, Civilization 7. Une autre légende fait par ailleurs son grand retour le 14 février, même si les 5ème et 6ème opus ne sont clairement pas ses meilleurs épisodes : Tomb Raider IV-VI Remastered. Enfin, le 18 février marque l'arrivée de pas moins de trois sorties de jeux à surveiller : Avowed d'Obsidian Entertainment, Lost Records Bloom & Rage des développeurs originels de Life is Strange et PGA Tour 2K25.

On clôture le mois de février en beauté, plus spécifiquement aux couleurs du Japon, avec le 21 février un Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii qui s'annonce totalement barré, tonnerre de Brest ! Le 27 février, place à la nostalgie pour les fans de Yu Gi Oh avec la colossale Early Days Collection. Le lendemain, c'est enfin le bouquet final (en tout cas pour votre serviteur), avec l'arrivée monstrueusement attendue de Monster Hunter Wilds. Il ne s'agit bien sûr que de la plus grosse partie d'un bien plus vaste iceberg de sorties vidéoludiques en ce mois de février, comme vous pouvez le constater via le listing détaillé ci-dessous.

Toutes les sorties jeux vidéo de février 2025

Car Wash Tycoon Business Simulator (Switch) - 1 février

Spirit Swap: Lofi Beats to Match-3 To (PC) - 3 février

Kingdom Come Deliverance 2 (PS5, Xbox Series X/S, PC) - 4 février

Big Helmet Heroes (PC, PS5, Xbox, Switch) - 6 février

Everwarder (PC) - 6 février

Grand Mountain Adventure 2 (iOS, Android) - 6 février

SWORN early access (PC) - 6 février

A Game About Digging A Hole (PC) - 7 février

Car Detailing & Wash Simulator : Luxury Car Cleaner (Switch) - 7 février

Casual Sport Series: Tennis (PC) - 7 février

Fly Punch Boom! (PC, PlayStation, Xbox, iOS, Android) - 7 février

Astronomics early access (PC) - 10 février

Cold VR (PC, PS5) - 11 février

Civilization 7 (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 11 février

Tiny Terry's Turbo Trip (PlayStation, Switch) - 13 février

Urban Myth Dissolution Center (PC, Switch, PS5) - 13 février

Afterlove EP (PC, Switch, PlayStation, Xbox) - 14 février

Helios Hotel: The Night Shift (PC) - 14 février

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II (PC, PlayStation, Switch) - 14 février

PGA Tour 2K25 (PC, Xbox, PlayStation) - 18 février

(Xbox Series X/S, PC)- 18 février Blood Typers (PC) - 20 février

Stories from Sol: The Gun-Dog (PC, Switch, PlayStation) - 20 février

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 and PC) - 21 février

The Escape Room Chronicles ep4:The 24-Hour TV Station (PC) - 27 février

Yu-Gi-Oh! Early Days Collection (PC, Switch) - 27 février

(PC, PS5, Xbox Series X/S) - 28 février Morsels (Switch) - 28 février

Midnight Murder Club early Access (PC, PS5) - février 2025 (à confirmer)

Les sorties jeux vidéo de l'année 2025