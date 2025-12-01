L'année 2025 aura définitivement été une année forte pour l'industrie du jeu vidéo, en tout cas en termes de sorties, avec de nombreux titres exceptionnels tels que Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight Silksong, Ghost of Yotei, Kingdom Come Deliverance 2 et Split Fiction, parmi tant d'autres exemples. Avant de passer à une année 2026 sur le papier encore prometteuse, qui devrait notamment marquer l'arrivée d'un certain GTA 6, voici les jeux à attendre pour décembre 2025 avant les cérémonies comme les Game Awards 2025, puis les fêtes de Noël et du Nouvel An.

Encore de grosses sorties jeux vidéo pour décembre 2025 et bien finir l'année

Malgré un mois de décembre qui marquera fatalement un gros temps d'arrêt durant les fêtes de fin d'année, plusieurs sorties jeux vidéo notables se bousculent histoire de clôturer 2025 en beauté. Cela implique cependant un calendrier rétréci, avec de nombreux titres sortant simultanément. C'est notamment le cas dans cette première dizaine du mois, avec à ce sujet dès aujourd'hui Marvel Cosmic Invasion, un beat'em all délicieusement old-school par les développeurs du très bon Shredder's Revenge, sur toutes les plateformes ainsi que le Game Pass.

Demain, le 2 décembre 2025, arriveront l'intrigant Sleep Awake, ainsi que le portage sur Nintendo Switch 2 d'Assassin's Creed Shadows. Place ensuite au 4 décembre 2025, une journée extrêmement chargée en sorties jeux vidéo, avec parmi les plus notables le tant attendu Metroid Prime 4 sur Switch 1 et 2, Octopath Traveler 0 sur toutes les plateformes, Forsaken Hollows, le DLC payant d'Elden Ring Nightreign, ou encore le grand retour de Thief... mais uniquement en VR avec Legacy of Shadow.

C'est ensuite les 8 et 9 décembre 2025 que les grosses sorties se bousculent, avec notamment le 8 décembre le portage PS5 de Microsoft Flight Simulator 2024 ou encore Yakuza 0 Director's Cut ; puis le 9 décembre l'intrigant jeu de rythme indépendant Unbeatable, ainsi que Death Howl. Enfin, les dernières sorties jeux vidéo notables de décembre arrivent respectivement le 12 et le 19 décembre avec d'un côté Terminator 2D: No Fate, puis le DLC d'Avatar Frontiers of Pandora en lien avec Feu et Cendres, le troisième film de la saga de James Cameron à venir au cinéma le 17 décembre 2025.

La liste de tous les jeux vidéo à venir en décembre 2025

1/12 Marvel Cosmic Invasion (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch 1/2)

2/12 Sleep Awake (PC, PS5, Xbox Series X/S) Assassin's Creed Shadows (Switch 2)

3/12 Let It Die: Inferno (PC)

4/12 Blood: Refreshed Supply (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 1/2) Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows (PC, PS5, Xbox Series) Football Manager 26 (Switch 2) Metroid Prime 4: Beyond (Switch 1/2) Routine (PC, Xbox One, Xbox Series) Octopath Traveler 0 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch 1/2) Thief VR: Legacy of Shadow (Quest 2/3, PSVR 2, PC VR)

8/12 Angeline Era (PC) Microsoft Flight Simulator 2024 (PS5) Skate Story (PC, PS5, Switch 2) Yakuza 0 Director's Cut (PC, PS5, Xbox Series)

9/12 Unbeatable (PC, PS5, Xbox Series)

11/12 Warhammer 40,000: Rogue Trader (Switch 2)

12/12 Code Violet (PS5) Terminator 2D: No Fate (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch 1/2)

18/12 The Last Ninja Collection (PC)

19/12 Avatar: Frontiers of Pandora - Feu et Cendres (PC, PS5, Xbox Series)



Toutes les sorties jeux vidéo de l'année 2025