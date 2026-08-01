En attendant le tsunami vidéoludique que sera la rentrée, on a déjà un mois d'août 2026 très chaud en termes de sorties de jeux vidéo à ne pas louper.

Après un mois de juillet 2026 relativement calme et principalement porté par le DLC Revelations de DOOM The Dark Ages et Splatoon Raiders en termes de nouveautés, mais également par les remakes de titres cultes qu'étaient Assassin's Creed Black Flag Resynced et Halo Campaign Evolved, août 2026 entend clairement faire monter la température des sorties vidéoludiques incontournables. Et dire que ce n'est que la première vague d'un tsunami autrement plus violent qui nous attend en septembre 2026...

Un mois d'août 2026 plein de très belles sorties avant l'explosion de la rentrée

Le mois d'août est généralement synonyme de vacances pour beaucoup de monde, mais le calendrier de sorties de jeux vidéo semble au contraire vouloir accélérer les choses après un mois précédent plutôt calme. Cela s'illustre d'ailleurs directement ce 3 août par la sortie du très intrigant Beast of Reincarnation par Game Freak, puis le curieux jeu friendslop Big Walk le lendemain et Final Fantasy 14 sur Switch 2, puis une nouvelle alternative à Stardew Valley intitulée Fields of Mistria en 1.0 le 5 août. Le 6 août, la Switch 2 accueillera l'édition complète du Souls-like coréen Lies of P, tandis que la PS5 et le PC se rassembleront derrière Marvel Tokon Fighting Souls, le nouveau jeu de combat en tag team d'Arc System Works.

Les affaires des grosses sorties vidéoludiques reprennent ensuite dans le second tiers d'août 2026 avec le portage Switch 2 d'Oblivion Remastered le 11, puis le très attendu Hell Let Loose Vietnam sur PC et consoles de salon le 13, de même que Madden NFL 27. The Sinking City 2, la suite du jeu s'inspirant de Frogwares dans l'univers Cthulien de HP Lovecraft fermera la marche le 18 août.

Le dernier tiers d'août 2026 clôture le mois en beauté au niveau des sorties jeux vidéo, avec le 20 le très attendu Mortal Shell 2 et la version PS5 et Xbox Series de Once Human le 25. Le 27 août s'annonce extrêmement chargé, avec rien de moins que la Metal Gear Solid Master Collection Vol 2 sur toutes les plateformes, Resonance A Plague Tale Legacy et l'extrêmement prometteur Star Wars Zero Company. On clôture les sorties jeux vidéo d'août 2026 le 28 avec Captain Tsubasa2: World Fighters sur toutes les plateformes et la maintes fois repoussée Tarnished Edition d'Elden Ring qui arrive enfin sur Switch 2.

Mais bien d'autres jeux sortent tout au long du mois, comme vous pouvez le constater avec la liste complète ci-dessous.

La liste de tous les jeux vidéo à venir en août 2026

3 août 2026 Beast of Reincarnation (PC, PS5, Xbox Series)

4 août 2026 Big Walk (PC, PS5, Switch 2) Final Fantasy 14 (Switch 2) Kynseed (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

5 août 2026 Fields of Mistria (PC) Gunstoppable (PC, Xbox Series)

6 août 2026 Capy Castaway (PC) Lies of P: Complete Edition (Switch 2) Marvel Tōkon: Fighting Souls (PC, PS5) Pigeon: A Love Story (PC, iOS, Android) ReStory (PC) Sovereign Tower (PC)

10 août 2026 T.W.I.R.L. (PC)

11 août 2026 Agent 64: Spies Never Die (PC) Echoes of Mystralia (Early Access) (PC) Ledgerbound (PC) Sente (PC) The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Switch 2)

13 août 2026 Defender of the Crown: The Legend Returns (PC, PS5) Duskfade (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) Hell Let Loose: Vietnam (PC, PS5, Xbox Series) Madden NFL 27 (PS5, Xbox Series) Wild Blue Skies (PC, PS5, Xbox Series)

18 août 2026 Entropy (Early Access) (PC) REKA (PC) The Sinking City 2 (PC, PS5, Xbox Series)

20 août 2026 Mortal Shell 2 (PC, PS5, Xbox Series) Theropods (PC) The Witch's Bakery (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

24 août 2026 Combolands (PC)

25 août 2026 Blood Dungeon (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) Box Knight (PC) Once Human (PS5, Xbox Series)

26 août 2026 Brigandine Abyss (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

27 août 2026 Kalanoro (PC, PS5, Xbox Series, Switch) Lou's Lagoon (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Resonance: A Plague Tale Legacy (PC, PS5, Xbox Series) Star Wars Zero Company (PC, PS5, Xbox Series)

28 août 2026 Captain Tsubasa 2: World Fighters (PC, PS5, Xbox Series, Switch Elden Ring Tarnished Edition (Switch 2)



Toutes les sorties jeux vidéo de l'année 2026