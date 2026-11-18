Sony a obtenu gain de cause devant les tribunaux britanniques dans un recours collectif à hauteur de 2,6 milliards de dollars... grâce aux disques qui existent encore.

Alors que la polémique autour de la fin du support de la fabrication de disques annoncée par Sony courant 2028 continue de gronder, un recours collectif de joueurs britanniques contre le géant japonais à hauteur de 2,6 milliards se jouait au sein des tribunaux. Malheureusement pour les requérants, on a récemment appris, au grand désarroi de nombreux autres consommateurs, que leur demande a fait l'objet d'un rejet unanime, avec entre autres arguments le fait que la maison-mère de PlayStation ne dispose pas d'une position dominante sur le prix des jeux de ses consoles... à parce que les jeux physiques sont encore en circulation.

Pourquoi la justice britannique a accordé gain de cause à Sony dans ce procès à 2,6 milliards ?

Le recours collectif à l'encontre de Sony, déposé pour rappel en 2022 par le militant des droits des consommateurs Alex Neill au nom de quelque 12,2 millions de joueurs PS5, avait alors accusé le géant japonais d'« exploiter les consommateurs britanniques » depuis près de dix ans en pratiquant des prix excessifs pour les jeux numériques et leurs contenus additionnels sur le PlayStation Store. Selon le plaignant, Sony détient un quasi-monopole sur la vente de jeux numériques, ce qui lui permettrait de dicter les prix et de prélever une commission de 30 % auprès des éditeurs, contre 12 à 20 % pour les plateformes PC plus concurrentes.

Après de longues délibérations, la justice britannique a finalement tout fraîchement fait part de son jugement : « Le représentant du recours collectif n'a pas fourni de preuves convaincantes que Sony occupe une position dominante sur un marché pertinent aux fins d'évaluer toute violation des droits de la concurrence ». Parmi les facteurs invoqués pour rejeter le recours collectif, les juges ont invoqué une concurrence induite par l'existence de plateformes comme Xbox, Nintendo, le PC... mais aussi celle de la vente de jeux physiques.

Le jugement revêt naturellement un caractère pour le moins ironique, compte tenu du fait qu'un des arguments avancés est certes bien d'actualité, mais ne le sera plus à partir de 2028, par la décision même de Sony. En l'état actuelle, la justice britannique estime cependant qu'il existe suffisamment d'options pour que le géant japonais ne soit pas en mesure de jouir d'une situation de quasi-monopole sur la vente de jeux numériques sur son Store.

Quelles conséquences a cette décision judiciaire et une révision du jugement est-elle possible ?

En l'état, ce jugement des autorités britanniques pourrait servir de jurisprudence au profit de Sony. En parallèle, rappelons que le géant japonais aurait déposé un brevet suggérant des « prix à la carte » sur le PlayStation Store, en fonction des goûts et habitudes d'un joueur donné. Une telle décision juridique pourrait lui donner des idées potentiellement dommageables pour les consommateurs.

À noter toutefois que, dans les commentaires du jugement, on peut voir qu'une révision est envisageable si Sony met bien à exécution ses plans pour mettre fin au support des disques à partir de 2028. « S’il n’existe aucune substitution entre les jeux physiques et les jeux numériques, alors la décision de mettre fin aux ventes physiques signifierait que ces ventes seraient purement et simplement perdues. Si cette décision soulève une préoccupation légitime, ce serait qu’elle supprime une contrainte concurrentielle pesant sur Sony, exercée par les détaillants indépendants, et qu’elle permet à Sony d’augmenter les prix des versions numériques une fois cette contrainte disparue ».

Il existerait donc une potentielle porte de sortie pour les consommateurs à partir de 2028, à condition qu'ils portent la situation à l'attention des tribunaux. Compte tenu du fait que le procès qui nous intéresse ici remonte à 2022, il faut toutefois s'attendre à de longues années d'incertitude avant que la justice tranche, pour ou contre Sony...

Source : Site officiel du Tribunal d'Appel de la Concurrence Britannique