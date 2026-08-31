Une rumeur récente circulé selon laquelle Sony envisagerait de revenir sur la mise à mort des disques, mais cela n'avait au grand dam de nombreux développeurs et joueurs aucun fondement.

Il y a peu ou prou deux mois, Sony avait annoncé de façon unilatérale qu'elle cesserait de fabriquer des disques pour ses consoles PlayStation à partir de janvier 2028. Cela a provoqué un véritable tollé, qui continue d'avoir des répercussions aujourd'hui, dont un blackout la semaine dernière des services du géant japonais. Alors que la Gamescom battait son plein et que différents acteurs de l'industrie du jeu vidéo se rassemblaient à Cologne, un rapport d'Eurogamer Espagne a fait circuler une rumeur selon laquelle le constructeur japonais songerait finalement à reconsidérer ses plans, mais cela a malheureusement fait depuis l'objet de nombreux démentis.

La rumeur d'un possible rétropédalage de Sony sur le physique rapidement démentie

Dans un récent podcast, Eurogamer Espagne avait en effet rapporté que Sony songeait non pas à complètement annuler ses plans de mise à mort des disques sur les consoles PlayStation, mais au moins à en repousser l'échéance à plus tard que janvier 2028, comme initialement prévu, et ce jusqu'à « un an ou deux ».

Nos confrères avaient alors indiqué que ce revirement de la part de Sony était à imputer au fait que, d'après des bruits de couloir qu'ils avaient entendu à la Gamescom, Xbox comptait bien intégrer un lecteur à sa Helix, là où la PS6 devrait logiquement faire l'impasse en l'absence de disque. Cela et une grogne manifeste de nombreux développeurs aurait fini par éroder la certitude de la maison-mère de PlayStation quant à sa stratégie.

Un tel rapport a pendant un temps rassuré joueurs comme développeurs que le début de la prochaine génération de consoles pourrait finalement se faire encore avec des disques. Malheureusement, ils ont vite déchanté alors que de nombreux acteurs de l'industrie ont démenti le fait que Sony envisage de revenir sur sa décision.

Un avenir tout numérique chez PlayStation voire les autres consoles envers et contre tout ?

Richard Browne, ancien professionnel de l'industrie qui a notamment officié chez Sony, a fait partie de ceux qui ont démenti la rumeur rapportée par Eurogamer Espagne. « Il n'y a eu AUCUNE discussion durant la Gamescom selon laquelle le constructeur aurait changé sa stratégie. Tous les éditeurs doivent suivre leur direction sans disque en 2028. La "source" de cette "rumeur" n'a d'ailleurs rien posté sur son propre fil X.com ».

Il va même plus loin en affirmant que Microsoft pourrait également suivre Sony et aussi abandonner le disque de son côté avec la Helix. Cela pourrait quelque part cadrer avec l'annonce récente de Microsoft de sa fameuse fonctionnalité permettant de numériser les disques Xbox One et Series afin de les stocker ailleurs. Du côté de Nintendo, nous avons également eu l'introduction des controversées Game Key Cards avec la Switch 2, qui ne sont pas vraiment des versions physiques, sans parler de la démocratisation progressive des fameux « codes en boîte » chez les trois constructeurs de consoles.

Dès lors, l'avenir de consoles entièrement sans disque bon gré mal gré précipité notamment par Sony et GTA 6 à sa sortie ce 19 novembre 2026 dans une version physique dépourvue de galette pourrait bien devenir réalité. Mais comme la rumeur rapidement démentie d'Eurogamer Espagne, il convient pour l'instant de prendre tout cela avec de prudentes pincettes en attendant de voir quelles décisions prendront Xbox et Nintendo en réponse à la stratégie de Sony sur le sujet.

Sources : Podcast Eurogamer Espagne sur YouTube ; Richard Browne sur X.com