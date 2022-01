En attendant de découvrir qui de Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft enfileront peut-être d'ici quelques années leur costume d'exclusivités, Sony entend bien ne pas devenir le dindon de la farce.

Les petites lignes

Si le rachat d'Activision Blizzard pour la modique somme de 68,7 milliards de dollars est confirmée d'ici à l'été 2023 par les autorités compétentes, le constructeur des consoles PlayStation pourrait à terme être contraint de se passer de quelques séries ou épisodes jugés suffisamment stratégiques par Microsoft pour ne pas faire l'objet de portages systématiques.

À toutes fins utiles, Sony vient donc de préciser sa pensée via un communiqué publié dans le Wall Street Journal, qui pose les bases des discussions à venir :

Nous nous attendons à ce que Microsoft respecte les accords contractuels et continue de garantir que les jeux Activision sont multiplateformes.

Cette réaction est évidemment à mettre en parallèles des récentes informations de Bloomberg qui laisse planer un suspens certain sur les licences d'Activision Blizzard. Si des contrats liant de futurs jeux en développement chez Activision Blizzard ont évidemment déjà fait l'objet d'accords pour sortir sur PS4 ou PS5, qu'en sera-t-il des futures itérations ? Les contrats signés par le passé finiront un jour par devenir caduques, et Sony entend dès à présent peser dans les futures négociations.

Call of Dollars

Cette inquiétude quant aux éventuelles exclusivités en devenir n'est évidemment pas sans rappeler le rachat de Bethesda via Zenimax par le même Microsoft l'an dernier. À cette époque, le constructeur avait précisé son intention d'honorer les contrats noués avant l'opération, non sans parler d'un nouveau calendrier pour "l'après" :

Sur le long terme, nous n'avons aucune intention tout simplement retirer tout le contenu Bethesda des plates-formes Sony ou Nintendo. Mais ce que nous voulons, c'est que le contenu soit, sur le long terme, en avant-première ou meilleur sur nos plates-formes.

Cette stratégie sera-t-elle également appliquée au catalogue d'Activision Blizzard ? Au vu de la présence récurrente de la série Call of Duty dans les classements des meilleures ventes aux États-Unis, on imagine assez mal le nouveau propriétaire s'avoir d'un coup d'un seul sur une telle manne financière. Mais l'idée de voir chaque nouvel épisode débarquer dès sa sortie (voir quelques jours avant ?) sur le Game Pass le rendrait sans doute encore plus attractif pour une partie des joueurs.

De son côté, Activision Blizzard apporte déjà un élément de réponse via la FAQ mise en ligne pour informer les actionnaires du groupe sur les plans de l'entreprise, et assurer une certaine forme de pérennité des acquis :