Shawn Layden, ancien patron réputé de PlayStation, avait un conseil radical à donner quant à la prochaine génération de consoles à Sony si elle prévoit bien une PS6 Portable.

Selon d'insistantes rumeurs, Sony prévoirait de lancer avec la prochaine génération de consoles non pas une, mais deux machines : la PS6 de salon, mais aussi la PS6 Portable. Shawn Layden, ancien patron de PlayStation, a toutefois préconisé dans une récente interview que le constructeur japonais ferait mieux de choisir entre les deux, car « galère à gérer la vente de deux hardware simultanément ».

Shawn Layden conseille à Sony de choisir entre la PS6 et la PS6 Portable, pour son propre bien

Dans un récent entretien avec KiWi Talkz, Shawn Layden, ancien patron de PlayStation, a partagé son point de vue quant à la situation de la branche gaming de Sony. Entre sa décision unilatérale d'abandonner la fabrication de disques en 2028 et une future génération de consoles se partageant entre une PS6 de salon et une PS6 Portable potentiellement hors de prix en raison de la RAMpocalypse, l'avenir apparaît bien incertain.

À tel point que Shawn Layden a préconisé que Sony ferait mieux de ne pas sortir deux consoles simultanément. Il parle en effet d'expérience. À la question « Quid de la PlayStation Portable ? Ça a été un beau carton », Layden a répondu : « Oui, et pendant ce temps-là je peinais à vendre ma PS3 ». Selon l'ancien patron de PlayStation, « Sony a toujours galéré à gérer deux choses en même temps », et il craint que l'histoire se répète avec le duo PS6/PS6 Portable.

Comme l'explique l'ancien patron de PlayStation, plusieurs facteurs entrent en jeu : l'attention de Sony se divise en deux, et elle finit presque par entrer en concurrence avec elle-même. « Il ne s'agit pas seulement des ressources de développement, mais aussi de celles du marketing. Il faut presque créer deux entreprises distinctes pour y parvenir, chacune se concentrant sur sa propre réussite sans se soucier de ce que fait l'autre ou tirer la couverture à soi au détriment de l'autre », poursuit Shawn Layden.

En attendant une confirmation des rumeurs, une ultime prédiction de l'ancien patron de PlayStation

Dès lors, si Sony prévoit bel et bien de sortir une PS6 Portable en plus de sa traditionnelle console de salon pour la prochaine génération, Layden suggère : « qu'ils pourraient tout simplement regrouper l'ensemble de leurs activités de jeu autour de cette plateforme de format intermédiaire », sous-entendant qu'ils devraient renoncer à sortir une console de salon, qu'on suspecte de dépasser largement les 1 000 euros au vu de la conjoncture actuelle.

En attendant une confirmation officielle quant à l'existence ou non d'une PS6 Portable, Hideaki Nishino, PDG de Sony Interactive Entertainment, a en tout cas récemment laissé entendre que le constructeur « tirerait parti de technologies utilisables sous diverses formes et dans différents lieux » pour la conception de ses futures consoles de jeux, ce qui suggère très fortement qu'une version de salon et portable de la PS6 devraient bel et bien coexister, a priori pour le pire, selon Shawn Layden.

Source : Kiwi Talkz sur YouTube