Après plusieurs polémiques autour du PlayStation Store, Sony pourrait bien recevoir un retour de bâton exemplaire en faveur des joueuses et des joueurs.

C'est LE sujet qui fait débat en ce moment au sein du monde du gaming : le prix des jeux ! Certains éditeurs ont d'ailleurs été pointés du doigts ces derniers temps. On pensera à Nintendo et l'affaire Mario Kart World, mais avant cela, Sony a déjà été dans la tourmente en raison de ses pratiques sur PS5. Visiblement, ce n'est pas près d'être fini pour ce dernier vu ce qui vient de lui tomber dessus.

Des pratiques déloyales de Sony de nouveau dénoncées

Le portefeuille des joueuses et des joueurs commence à être acculé à force d'augmentations à tout-va. Encore dernièrement, l'inquiétude remontait à propos d'une nouvelle hausse du prix des jeux, notamment du côté de Sony et PlayStation. Mais tout cela pourrait être freiné prochainement grâce à l'intervention de la fondation Stichting Massaschade & Consument.

En février dernier, cette dernière avait lancé une étude qui a fini par démontrer que le constructeur abuse de sa position de leader sur le marché des consoles pour « gonfler artificiellement » les prix des jeux sur le PlayStation Store par rapport à la concurrence. La fondation parle même de « taxe Sony » pour qualifier cette pratique qui aurait cours depuis au moins une dizaine d'années.

Avec l'émergence des consoles sans lecteur de disque, l'ère du tout numérique s'installe encore plus fortement. Les consommateurs se sentent alors lésés. Au terme d'une campagne (« Fair PlayStation ») visant à estimer le sentiment des joueuses et joueurs PlayStation, le résultat est éloquent. Lucia Melcherts, présidente de Stichting Massaschade & Consument, rapporte ceci :

Les consommateurs paient en moyenne 47 % de plus pour ces versions numériques, identiques aux versions physiques, alors même que les coûts de distribution de Sony sont moindres. Lucia Melcherts, sur le site officiel de Stichting Massaschade & Consument.

PS5 Slim avec et sans lecteur de disque. © PlayStation et Sony.

Un gros coup de frein à venir sur PS5 et PS4 ?

C'est pourquoi la fondation néerlandaise assigne officiellement Sony en justice. Cette action est menée « dans le cadre d'un recours collectif au nom des joueurs PlayStation des Pays-Bas ». Les deux principaux motifs avancés sont : « l'exclusion de la concurrence et l'exploitation des consommateurs ainsi que des développeurs de jeux ». Le but est de revenir à un équilibre sur le marché, notamment en permettant aux éditeurs de fixer librement leur prix et pourquoi pas de donner des alternatives au public.

Le préjudice subi par les consommateurs néerlandais est estimé à 435 millions d'euros depuis 2013. Site officiel de Stichting Massaschade & Consument

Face à une situation qui profite au consolier tout en étant défavorable pour les joueuses et joueurs PS4 et PS5, ce type d'initiatives pourrait être voué à se multiplier. Pour le moment, la fondation Stichting Massaschade & Consument attend une première audience potentiellement à la fin de l'année 2025. Le procès se fera évidemment en plusieurs étapes. Néanmoins, son dénouement pourrait avoir un impact significatif sur la politique tarifaire de Sony, voire au-delà.