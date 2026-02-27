Une discussion dans un podcast a mis le feu aux poudres : Sony pourrait être en train de revoir sa politique concernant les jeux solo, et particulièrement concernant le portage de certaines exclusivités sur PC.

Depuis quelques années, de nombreux fans de PlayStation sont très heureux de voir Sony changer son fusil d'épaule concernant l'exclusivité autour de ses jeux. Les gros titres et les exclusivités font vendre des PlayStation 5, c'est un fait. Mais ces derniers temps, on a également pu voir Sony sortir beaucoup de ses titres phares sur PC. On a par exemple pu découvrir The Last of Us, Marvel's Spider-Man et sa suite sur Steam, puis les God of War récents ont débarqué, avec le succès tonitruant qu'on leur connaît. La liste d'exemples est aujourd'hui longue comme le bras.

Cependant, à en croire une discussion survenue dans un podcast entre trois journalistes reconnus, les choses pourraient changer. Et pas forcément pour le meilleur, du côté des joueurs.

Sony pourrait changer son fusil d'épaule concernant les jeux solo

Diffusé le 26 février dernier, le dernier épisode du podcast américain Triple Click s'intéressait au départ de Phil Spencer de Microsoft, et la politique de l'éditeur concernant la Xbox. Les trois journalistes et co-animateurs (Jason Schreier, Kirk Hamilton et Maddy Myers) sont habitués à discuter des dessous de l'industrie, et ce depuis des années. Au milieu de l'épisode, la discussion a toutefois dévié vers la politique de Sony. Et plus précisément au sujet des portages PC de ses gros titres, autrefois exclusifs à la PlayStation.

On sait que plusieurs jeux live service édités par PlayStation ont eu un succès monumental sur PC. Il n'y a qu'à citer par exemple Helldivers 2 et ses millions de ventes en quelques jours, véritable raz-de-marrée pour le studio suédois Arrowhead. Mais c'est parfois plus mitigé concernant les jeux solo comme The Last of Us, souvent critiqués pour la qualité des portages ou leurs performances. Jason Schreier s'exprime à ce sujet dans le podcast : « Leur stratégie, c'est évidemment que les jeux live service sortent sur PC. Mais on commence peut-être à sentir qu'ils sont plus réticents à sortir leurs jeux solo traditionnels sur PC ».

Surpris, le journaliste Kirk Hamilton demande alors à Jason Schreier si « selon lui, Sony serait prêt à fermer cette porte, en décidant par exemple que Ghost of Tsushima 3 ne sortirait que sur PlayStation ». Schreier est très formel dans sa réponse. Il affirme que selon lui, ce serait le cas.

Pas de Marvel's Wolverine sur PC ? Ce serait envisageable

Schreier poursuit en citant l'exemple de Marvel's Wolverine, attendu sur PlayStation 5 pour le 15 septembre. Mais effectivement, pas sur PC. « Je ne serais pas surpris si Wolverine ne sort jamais sur PC », continue Schreier au micro du podcast. Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes et ne relève pour l'heure que de la spéculation. Sony pourrait effectivement être en train de réfléchir à des changements dans sa politique d'exclusivité.

Bien évidemment, vous imaginez bien que plusieurs joueurs sont allés lui attraper la veste après de telles déclarations. Surtout, formulées avec autant d'assurance. Sur le forum ResetEra, Jason Schreier s'est justement fendu d'une réponse. « Je veux dire, ce n'est pas de la spéculation. Parfois, on discute de ce genre de sujets avant que je sois prêt à publier un article à ce propos. On en saura bientôt plus, j'en suis sûr », a-t-il posté.

On connaît assurément la réputation du journaliste américain lorsqu'il s'agit de révéler des informations importantes dans le cadre de ses enquêtes. Tout cela n'est à l'heure actuelle qu'une discussion informelle, et on attendra d'avoir des nouvelles officielles pour en avoir le cœur net.

