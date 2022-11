C'est l'heure d'un nouvel épisode du feuilleton Activision Blizzard X Microsoft avec une riposte de Sony.

La fin de Call of Duty sur PlayStation, Sony ne l'envisage pas

Actuellement, trois territoires ont décidé de poursuivre leur étude du rachat d'Activision Blizzard. C'est le cas des États-Unis, de l'Union Européenne et de la Grande-Bretagne. Une deuxième phase qui n'est pas anormale pour une acquisition de cette envergure.

Dans un document long de 22 pages, Sony continue donc de plaider sa cause auprès de l'autorité de régulation britannique. Selon la société, en privant les consoles PS5 et PS4 de Call of Duty, Microsoft chercherait à amoindrir la puissance de PlayStation afin que ce ne soit plus un concurrent direct, comme Nintendo. Pour rappel, Xbox avait en effet dit que le business de Big N se portait très bien sans CoD.

L'argumentaire de Sony