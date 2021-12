Et cinq qui font dix-sept ! Après avoir racheté les studios Bluepoint Games, Firesprite, Housemarque et Nixxes Software plus tôt dans l'année, le constructeur termine en beauté avec une cinquième acquisition : celle de Valkyrie Entertainment. Fondé en 2002 à Seattle, Valkyrie Entertainment s'est fait un petit nom en collaborant à de nombreux développements, et rejoint donc dès à présent la bannière first party de Sony.

PlayStation Studios : Vers l'infini et au-delà ?

Malgré une politique déjà bien agressive cette année, le président Hermen Hulst avait récemment laissé entendre que la frénésie pourrait se poursuivre, et ne manque évidemment pas de se féléciter de cette nouvelle prise de guerre :

Valkyrie Entertainment est un studio respecté, d'une grande adaptabilité, et qui a fournit un travail de qualité sur une large gamme de plates-formes allant de la console au PC ; et dans une variété de styles allant de l'action aux jeux-service. Les diverses capacités de Valkyrie seront bien accueillies par toutes les équipes de PlayStation Studios alors que nous continuons à nous concentrer sur la création d'expériences de jeu extraordinaires.

Si les Seattlïens n'ont pour l'heure accouché d'aucun titre à leur nom, ils auront tout de même eu le loisir d'exercer leurs talents sur bon nombre d'exclusivités maison, comme les séries God of War, inFAMOUS et Twisted Metal.

Le bon Profile

Les choses se sont rapidement mises en mouvement pour Valkyrie Entertainement, puisque le petit nouveau des PlayStation Studios recrute de nouveaux talents : artistes environnementaux, artiste spécialisé en effets spéciaux, ingénieur graphique... tout y passe.

Si rien ne permet pour l'heure de deviner sur quel projet seront affectés les petits gars de Seattle, le directeur financier Hiroki Totoki rappelait il y a quelques semaines la place désormais occupée par les portages dans la stratégie de Sony Interactive Entertainment