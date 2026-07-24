Sony vient de déposer un nouveau brevet pour une manette, potentiellement celle de la PS6, qui ferait une grosse différence pour les joueuses et les joueurs.

Le 2 juillet dernier, Sony Interactive Entertainment déposait un brevet pour un nouveau genre de joystick. Cela pourrait concerner le développement d'un modèle inédit de DualSense, à moins qu'il ne soit à destination de la future manette de la PS6. Mais ce qu'on retiendra surtout de ce schéma, c'est qu'il embarque une technologie qui pourrait vraiment faire la différence sur la durée quand on pense aux joueurs en tant que consommateurs.

Une PS6 sans drift, c'est possible pour Sony ?

Les équipes tech de Sony Interactive Entertainment semblent plancher sur différentes solutions pour pallier les principaux problèmes de la future console. Après des rumeurs concernant des idées pour remédier aux surchauffes rencontrées notamment sur PS5, c'est au tour de l'hypothétique prochaine manette de faire parler d'elle. Et pour le coup, ça devrait intéresser de très nombreux joueurs.

De fait, le récent brevet déposé par Sony pour un nouveau modèle de joystick a de quoi donner envie. Alors que la Nintendo Switch 2 avait fait l'objet de rumeurs à propos d'un potentiel stick à effet hall, avant qu'on découvre qu'elle n'en disposerait finalement pas, la PS6 pourrait bien remplir ce genre de promesse, elle. En effet, ledit brevet fait état de plusieurs éléments en ce sens :

Mouvement détecté avec une haute précision

Force appliquée non absorbée par la rotation du joystick

Amélioration de la maniabilité

© Sony Ineractive Entertainment.

Ces détails vont ainsi dans le sens d'un système de joystick magnétique. Ce genre de technologie serait vraiment bienvenu, car il assure une durabilité bien plus longue pour le stick. Cela réduirait notamment le risque d'avoir un joystick drift, c'est-à-dire un mouvement initié par le stick sans que vous y touchiez. Un vrai cauchemar en jeu qu'on ne veut plus retrouver sur PS6.

Des manettes de fabricants tiers proposent déjà des manettes de ce genre. On pense par exemple à la SCUF Omega, dont nous vous parlions en mai dernier pour la PS5. Mais là, si une manette officielle PlayStation embarque directement des joysticks magnétiques, ce serait un véritable confort pour les joueurs. Imaginez que vous n'ayez pas à racheter plusieurs manettes pour votre PS6 ?

Description du brevet de Sony

Même si on ignore encore si ce brevet est bien à l'attention de la PS6, le stick visiblement en projet chez Sony a de quoi faire rêver. Voici exactement comment il se présente :

La présente invention a pour objet de proposer un ensemble manche d'actionnement qui peut détecter le mouvement d'un manche d'actionnement avec une grande précision même en cas d'utilisation prolongée, et qui peut améliorer la maniabilité du manche d'actionnement par limitation de la rotation du manche d'actionnement. La solution consiste en un ensemble manche d'actionnement 100 comprenant une partie de support 31 qui possède une surface interne 31c entourant une surface externe d'une partie supportée 21a d'un manche d'actionnement 20, et un capteur d'opération d'inclinaison 14a qui délivre un signal en réponse au mouvement d'une partie détectée 29a en raison de l'inclinaison du manche d'actionnement 20. La surface externe de la partie supportée 21a est incurvée le long d'une surface sphérique centrée sur un point (Cp) situé sur un axe Ax1 du manche d'actionnement 20. Une partie de mise en prise 21c est formée sur la surface externe de la partie supportée 21a. Une partie en prise 31d est formée sur la surface interne de la partie de support 31. La partie de mise en prise 21c vient en prise avec la partie en prise 31d.