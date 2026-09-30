Pour la première fois depuis sa création, Sony va faire l’impasse sur le CES 2027, et c’est une mauvaise nouvelle pour les fans de PlayStation qui attendaient des nouvelles de la PS6.

Plus le temps passe, et plus Sony devient décidément imprévisible. Depuis plusieurs années maintenant, la firme japonaise semble en effet bien décidée à jouer entièrement selon ses propres règles, quitte à faire l’impasse sur les événements majeurs de l’industrie. Cela a commencé avec l’E3 en 2019, puis s’est poursuivi avec des salons comme la Gamescom et la Paris Games Week, où PlayStation brille désormais par son absence. Restait alors le Consumer Electronic Show (CES)… où Sony sera finalement absent pour la première fois en 2027.

Pour la première fois en 60 ans, Sony sera absent du CES 2027

La nouvelle, tombée hier en fin de journée, a fait l’objet d’un véritable séisme dans l’industrie. Pour la première fois depuis la création du salon en 1967, la maison-mère de PlayStation a en effet annoncé son absence au CES 2027, où aucune de ses filiales ne sera présente. Une décision qui reflèterait alors la volonté de Sony de prioriser « le divertissement, la propriété intellectuelle et les technologies destinées à soutenir les créateurs » selon les propos d’un porte-parole de la firme rapportés dans les colonnes de Bloomberg.

« Nous évaluons en permanence et de manière stratégique notre approche en matière d’événements et de communication, en fonction des besoins et des priorités de notre entreprise ». Un porte-parole de Sony pour Bloomberg

Pas de nouvelles de la PS6 lors du salon américain

Autant dire que ce n’est pas au CES 2027 qu’il faudra s’attendre à avoir de quelconques nouvelles de la part de PlayStation, donc, en particulier au sujet de la PS6. Car si l’on se doute que la firme va se réserver les plus grosses annonces liées à sa future console via des temps de communication dédiés, on pouvait tout de même s’attendre à ce que Sony profite de l’événement pour glisser quelques détails la concernant, à l’instar de ce qui avait été fait pour la PS5 en 2020 ou encore le PS VR2 en 2022.

Rappelons en effet que c’est au cours du CES que Jim Ryan avait décidé de lever le voile sur le logo officiel de la PS5, avant de présenter pour la première fois son nouveau casque de réalité virtuelle accompagné d’Horizon: Call of the Mountain deux ans plus tard. Pour ce qui est de la PS6, en revanche, il ne faudra donc rien attendre du CES 2027, qui témoigne une nouvelle fois de la propension de Sony à s’isoler de son public, ce qui lui vaut bien des déboires auprès des fans de PlayStation depuis quelques années.

Sources : GamesIndustry.biz, Bloomberg