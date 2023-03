Sons of The Forest est un véritable carton et les développeurs pensent déjà aux améliorations à venir. Certaines devraient d’ailleurs être importantes.

Alors qu’il n’est disponible en early access que depuis peu, Sons of The Forest explose les records et faisait même mieux qu’Hogwarts Legacy à son lancement. Les joueurs sont légion et semblent, en grande majorité, apprécier le jeu qui mélange habillement survie et horreur comme le premier opus.

Seulement, voilà, tout n’est pas encore rose. Le jeu est toujours en développement, early access oblige, et les développeurs ont d’ores et déjà prévu de gros changements, notamment en ce qui concerne l’IA de certains PNJ. Et les principaux concernés sont Kelvin et Virginia. Le premier est un survivant et la seconde une femme mutante amicale (mais flippante).

Sons of the Forest chouchoute vos alliés

Kelvin est certainement le plus important de tous. Ce dernier vous accompagne rapidement et peut faire plusieurs tâches ingrates pour vous aider à gagner du temps comme ramasser des ressources par exemple. Mais pour le moment, aussi utile soit-il, Kelvin est un poil idiot et en rien autonome. Ce qui devrait très rapidement s’améliorer.

Lors d’une récente session de discussion avec sa communauté, le studio Endnight, en charge de Sons of The Forest, a affirmé que de gros changements allaient être mis en place prochainement pour ajuster l’IA de nos compagnons, Kelvin en tête. Les développeurs déclarent qu’il souhaite que Kelvin soit un être à part entière, capable de faire beaucoup de choses et d’être un allié de poids.

Nous avons de très grands projets et voulons continuer à améliorer et ajouter des tâches que Kelvin peut accomplir. Certaines idées sont, par exemple, de faire en sorte qu’il puisse aider à construire un mur autour de votre base, ou à fortifier / réparer la base si nécessaire.

Outre Kelvin, c’est la mutante Virginia, présente dès les premières bandes-annonces, qui aura elle aussi le droit à des améliorations significatives de son comportement, notamment en ce qui concerne les combats. La mutante, craintif et faible en début de partie, gagne en assurance peu à peu. Quelque chose que le studio veut renforcer en offrant à Virginia la possibilité de se sentir confiante en fonction de son équipement tout en étant capable de gagner en expérience.

Pour Virginia, nous prévoyons de nettement améliorer son IA, en particulier en lui donnant plus de courage lorsqu'elle a une arme entre les mains, et aussi en fonction du nombre de mutants et cannibales qu'elle a tués.

D'autres surprises à venir, le studio fait du teasing

Des ajustements bienvenus qui attisent déjà la curiosité des joueurs. Mais en plus de ces modifications de l’IA, Endnight a prévu tout un tas de contenu prochainement. Les développeurs affirment avoir reçu d’excellentes idées de la part de la communauté et restent à l’écoute de toutes les suggestions. Des nouveautés devraient arriver prochainement, mais aucune date n’a été donnée. En concluant l’échange avec sa communauté, le studio a également affirmé qu’il travaillait sur quelque chose d’important qu’il annoncera plus tard. Mais ici aussi, aucune date n’a été donnée. Vous pourrez retrouver l'intégralité des questions posées au développeurs sur la vidéo Youtube ci-dessous, qui recense toutes les réponses du studio enregistré par les fans

Sons of The Forest est actuellement disponible en early access sur PC. Si le jeu fait comme son prédécesseur, il devrait rester en développement quelque temps avant de se déployer sur d’autres plateformes.