Sons Of The Forest est disponible en accès anticipé depuis très peu de temps pourtant il cartonne déjà incroyablement sur Steam.

Après un premier épisode culte, l'attente était longue pour Sons of the Forest mais c'est désormais une réalité : le jeu de survie est enfin disponible sur Steam en accès anticipé. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd à en juger par les chiffres fous que l'on peut découvrir.

Sons of the Forest donne des grosses claques

Le jeu de survie Sons of the Forest est disponible depuis seulement aujourd'hui vendredi 23 février 2023 (à l'écriture de cette news) mais pour autant il dépasse déjà Hogwarts Legacy sur Steam pour le nombre de joueurs en ligne en même temps. Le chiffre est vérifiable via SteamCharts. Plus de 329 000 joueurs sont en train de découvrir le jeu soit tout de même 100 000 de plus que le jeu Harry Potter.

La recette d'un succès

Le jeu est dans le top 5 Steam

Pour mémoire il s'agit d'un jeu de survie au beau milieu d'une large forêt dans laquelle vous devez survivre. Si dans le premier épisode, nous incarnions un rescapé d'un crash d'avion à la recherche de son fils disparu, cette fois on incarne des militaires qui survivent eux aussi à un crash. Sons of The Forest vient déjà de recevoir des avis très positifs sur Steam. Dans les points positifs, les utilisateurs soulignent notamment le gros travail réalisé par rapport au premier épisode. Comme c'est le cas avec les mécaniques de survie pure ou l'intelligence artificielle beaucoup plus flippante.

La carte du jeu est aussi plus grande que celle du premier jeu avec des zones géographiques bien plus spécifiques. Enfin le jeu propose une IA pour nous accompagner dans notre aventure, lorsque que l'on ne joue pas en coopération. Car plus on est on est de fous, plus on rit.