À défaut d'un vrai nouveau jeu complet, le hérisson bleu de SEGA est revenu l'année dernière avec Sonic X Shadow Generations. Une version définitive du titre original sorti en 2011 sur PS3, Xbox 360, PC puis 3DS par la suite, avec un toute une portion inédite consacrée à Shadow. Et pour bien faire, l'éditeur japonais a fait coïncider le lancement avec la sortie du troisième film live-action au cinéma. Avant de revenir avec un opus de la série principale, la mascotte va s'offrir une aventure différente et gratuite. Mais il y a une mauvaise nouvelle à ce propos.

Sonic Rumble fait une sortie de route

Selon un leak qui date de l'année dernière, SEGA pourrait être en train de travailler sur un Sonic Frontiers 2. Le nom changera peut-être, mais il a été dit que ce jeu non annoncé serait apparemment une « suite à Frontiers en termes de gameplay ». En attendant de savoir si l'information se confirme ou non, la firme japonaise a lancé dans quelques pays seulement Sonic Rumble. Un jeu 100% gratuit sur mobiles et PC (Steam) qui est un battle royale jusqu'à 32 joueurs, et qui s'inspire du free to play à succès de Mediatonic et Epic Games, le très amusant Fall Guys.

Comme l'indique la fiche Steam du jeu, et à l'image de Fall Guys, plusieurs types d'épreuves vous attendent. « Des courses où les joueurs s'opposent pour la première place ; la survie où ils s'affrontent pour rester dans la partie ; la Bataille des Rings, où ils luttent et esquivent pour tenter d'obtenir un maximum de Rings et bien plus encore ! ». À la base, Sonic Rumble aurait dû arriver initialement fin 2024, mais il n'est attendu que pour le printemps 2025 désormais.

« Nous voulons dire un immense merci à nos joueurs et aux fans de Sonic pour leur patience vis-à-vis du lancement mondial de Sonic Rumble. L'équipe s'engage à offrir une expérience mémorable aux fans de Sonic avec encore plus de nouveaux mécanismes de jeu, de nouvelles fonctionnalités et un contenu encore plus intéressant » peut-on lire sur le site officiel. Ça c'est pour la mauvaise nouvelle, mais le jeu est aussi victime d'un gros leak plus rassurant cette fois. En effet la date de sortie Sonic Rumble dans sa version 1.2.0 est déjà apparue sur l'App Store en France. D'après la fiche du jeu, vous pourrez donc découvrir le battle royale free to play à compter du 8 mai 2025.

Source : site officiel.