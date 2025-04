Après Sonic X Shadow Generations en novembre dernière, la mascotte de SEGA va bientôt accueillir un véritable nouveau jeu, quoique très différent de la formule qu'on connaît s'agissant du célèbre hérisson bleu. Il sera cette fois question d'un jeu gratuit centré sur le multijoueur, à destination du PC, Android et iOS, baptisé Rumble. Sa date de sortie avait leaké il y a quelques mois, et SEGA confirme cette fois officiellement la chose.

En attendant des nouvelles d'un Sonic Frontiers 2, qui se rapproche davantage d'un jeu traditionnel pour la licence, les fans du hérisson bleu et de toute sa bande pourront bientôt se rassembler sur Rumble. Celui-ci prend la forme d'une sorte de Battle Royale à la Fall Guys, principalement pensé pour le mobile, mais également attendu sur PC. Via un trailer officiel, son éditeur SEGA et ses développeurs Rovio (Angry Birds) nous confirment sa date de sortie : le 8 mai 2025.

Ce trailer nous présente également un peu plus en détail ce en quoi Sonic Rumble consiste. Nous allons ainsi y incarner des personnages iconiques de l'univers du hérisson bleu, mais sous forme de jouets, et retrouver plusieurs types d'épreuves comme des courses, des épreuves de survie, une bataille des Anneaux pour voir qui peut en récupérer le plus. Chaque partie commencera avec 32 joueurs, et ce compte diminuera au fil des parties, jusqu'à une épreuve finale qui déterminera qui briguera la première place.

SEGA et Rovio semblent entretenir beaucoup d'espoirs autour de ce Sonic Rumble, avec un support sur le long terme prenant la forme de nouveaux contenus gratuits. À noter par ailleurs qu'il s'agit d'un jeu free-to-play principalement mobile n'incluant pas de microtransactions. Les développeurs n'ont pas souhaité inclure ce type de monétisation, car « très impopulaire en Occident, contrairement au Japon ». Il comportera en revanche un système de Battle Pass. Avant sa sortie le 8 mai prochain sur PC, iOS et Android, il est possible de se préinscrire sur le site officiel de Sonic Rumble.

Source : Site officiel de Sonic Rumble