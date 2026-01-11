Quand on pense à Sonic, on pense le plus généralement aux jeux de plateformes à toute allure et à Racing, la licence de course. Pourtant, le hérisson bleu n'a cessé de se renouveler en près de 25 ans d'existence, parvenant souvent à nous surprendre, pour le meilleur comme pour le pire. Par exemple, s'il y a un genre avec lequel il a du mal, c'est le RPG. Alors qu'il y a un potentiel énorme de ce côté, comme le prouve ces images.

Le Sonic RPG que les fans achèteraient à coup sûr

Peut-être faites-vous partie de celles et ceux qui avaient essayé Sonic Chronicles : La Confrérie des ténèbres sur Nintendo DS en 2008. Sega avait confié à BioWare, à qui on doit notamment les deux premiers Baldur's Gate ou encore le très apprécié Star Wars KOTOR, la tâche étonnante de créer un RPG pour son personnage fétiche. Sauf que le résultat a reçu un accueil mitigé, en partie à cause d'un rendu en 3D pas des plus adéquats, alors que...

La réponse à un RPG Sonic qui donne vraiment envie est sous nos yeux depuis le début. La preuve avec une création de fans qui pourraient bien redonner des idées à Sega. En effet, l'artiste Sun.mp2 a réalisé une courte démo vidéo de ce que donnerait un tel jeu tout en gardant la sensation de vitesse qui fait l'ADN de la licence, ainsi qu'un style en pixel art somptueux.

Le résultat obtenu a de quoi mettre des étoiles dans les yeux de n'importe quel fan de Sonic. Entre les animations dynamiques, l'intervention d'alliés comme Shadow, la fidélité à l'esthétique des premiers jeux et un système d'interaction au tour par tour qui n'enlève rien à la vélocité du personnage, on pourrait tenir là une production de premier choix. Malheureusement, tout ceci n'est que de l'ordre de la projection pour l'instant et il faudra se contenter de la vidéo sans pouvoir y jouer.